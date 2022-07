Ligne 9, un dimanche soir. Le métro en direction de Montreuil est bondé et les Parisiens rentrent chez eux après des balades estivales. Soudain, l’un d’eux propose à ses amis un nouveau concept : partir en week-end dans un arrondissement loin du leur. L’idée ? Une immersion dans un quartier qu’ils ne connaissent pas pour « y vivre différemment ». Aussi surprenante cette idée soit-elle – le silence du groupe d’amis en témoigne –, elle est très certainement motivée par la place de plus en plus forte du tourisme de proximité dans la région parisienne.

Sans surprise, c’est une des grandes conséquences de la crise sanitaire : s’habituer à voyager sans dépasser les frontières, restées pour la plupart fermées pendant deux ans. « 2021 aura à nouveau été une année particulière pour le tourisme à Paris. La pandémie de Covid-19 a fortement impacté l’année en termes de fréquentation touristique », note l'OTCP (office du tourisme et des congrès de Paris).

La moitié des visiteurs dans les musées

De nombreux Parisiens ont donc appris à découvrir leur territoire pendant la crise sanitaire. C’est le cas de Catherine, une de nos lectrices. Son plan ? Dédier une journée à chaque arrondissement. Avant le départ, cette habitante du 13e arrondissement prépare soigneusement son parcours. « Je me note des incontournables tels que les musées ou les monuments, des endroits insolites, des beaux points de vue ou des restaurants et bars originaux », raconte-t-elle. Si Catherine avoue n’avoir visité pour le moment que quatre arrondissements, la touriste locale a bien l’intention de continuer son défi à l’avenir.

Et elle n’est sans doute pas la seule car dans les musées parisiens, les visiteurs franciliens représentaient près de la moitié des visiteurs en 2021, soit une forte augmentation de 17,8 points par rapport à 2019.

Plus durable, plus immersif

De quoi faire réagir l’entreprise Paris Experience Group, qui est davantage spécialisée dans le tourisme international à l’origine. Dès la sortie de la crise sanitaire, elle s’est donné le défi d’inventer un tourisme plus durable et plus immersif. C’est notamment avec l’application « Sorty » – sortie en novembre dernier – que ce plan s’est concrétisé. L’idée ? Accompagner les Franciliens dans leur découverte de Paris à travers une plateforme digitale, afin de visiter autrement leur ville. « L’objectif était d’apporter des expériences de synergie entre les différents lieux parisiens », explique Karl Gremillet, président de Paris Experience Group.

Mais le Parisien a-t-il vraiment besoin d’une application pour découvrir son territoire ? « Justement, il ne connaît pas son territoire et attend qu’on le lui fasse découvrir. Le plus souvent, il connaît uniquement les mêmes endroits », assure Karl Gremillet. Par l’application Sorty, Paris Experience Group propose des visites « au-delà de la billetterie ».

« Nous souhaitons occuper les visiteurs pour un après-midi, sans lui donner l’impression d’être un touriste. Quand on vend juste une attraction, ça ne suffit pas, on souhaite rajouter un maximum de valeur ajoutée autour », promet le directeur de Paris Experience Group. Par exemple, si le visiteur souhaite découvrir les photographies de femmes afghanes du célèbre Steve McCurry – encore visibles jusqu’au 31 juillet – au Musée Maillol, Paris Experience Group lui propose de combiner la visite avec la découverte d’un restaurant afghan.

Chacun son itinéraire

Mais les Parisiens ne manquent pas non plus d’imagination et certains ont encore quelques bonnes astuces pour découvrir autrement leur vile. « Il existe une façon écolo et ludique pour découvrir Paris en faisant la traversée en marchant de Paris d’ouest en est », avance Jean-Luc, un de nos lecteurs.

Son itinéraire a notamment l’avantage d’éviter de nombreuses voitures et de passer par des endroits très verts de Paris. « Le jardin des Serres d’Auteuil, le bois de Boulogne, le Trocadéro, le Champ-de-Mars, les Invalides, le jardin des Plantes, le port de l’Arsenal et la promenade plantée depuis la place de la Bastille jusqu’à la porte Dorée », énumère-t-il. En tout, ce sont plus de 17 kilomètres parcourus… de quoi largement occuper vos vacances d’été !