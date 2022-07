La fin des accidents entre les trottinettes électriques et les piétons ? Probablement pas, mais Lime a dévoilé, ce mercredi à Paris, son système « Lime Vision ». Ce dispositif veut révolutionner l’usage de la trottinette électrique dans les 200 villes où se trouve la société de free-floating grâce à deux innovations majeures.

Après 22 heures, un test de réactivité

La première est la détection avancée des trottoirs. Grâce à une intelligence artificielle, la trottinette pourra faire la distinction en temps réel, quelle que soit la ville et sa signalétique, entre une piste cyclable et un trottoir. Quand l’ordinateur décèle une voie piétonne, l’engin électrique ralentit aussitôt et émet un signal sonore. Le but est d’indiquer au conducteur de regagner la piste cyclable, et de signaler aux piétons la présence du véhicule.

« Nous voulons offrir le service le plus sûr possible à nos utilisateurs mais aussi pour les autres usagers de l’espace public, au premier rang desquels les piétons », affirme Bastien Cransac, directeur de la région Europe de l’Ouest de Lime.

Un autre problème constaté par la société e free-floating est la conduite en état d’ébriété. Beaucoup ont vu dans la trottinette une alternative à la voiture quand le stade fatidique des 0,5 grammes était dépassé. Hors la trottinette n’élimine pas l’alcool ingéré. Il reste donc dangereux de conduire un véhicule offrant si peu de protections quand les réflexes sont altérés. « Lime Vision » impose donc aux conducteurs un test de réactivité pour tout trajet après 22 heures. Si l’utilisateur échoue au test, impossible de déverrouiller le véhicule.