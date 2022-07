Le lancinant et strident bruit de moteur vient troubler la quiétude pré-caniculaire de la rue Rémy-Dumoncel, dans le 14e arrondissement de Paris. Son émetteur est un scooter​ orange, mi-épave mi-deux-roues, attifé d’un de ces fameux sacs thermos bleu siglés « Picard ». « Voilà, c’est l’enfer », commente Marie-Pierre, une riveraine. Avec d’autres résidentes de la rue, elles patientent devant le 60, en attendant la venue d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris.

L’objet de sa visite est situé au 56 qui abrite un dark store de l’entreprise Flink, en gros un local où sont stockés des produits qui peuvent être livrés à tout instant. Or cette activité génère un va-et-vient de livreurs à vélo ou à scooter et forcément des nuisances sonores : bruits de moteur, conversations, cris, etc. « On demande juste à ce qu’on puisse dormir », explique une habitante à Carine Petit, la maire (Génération. s) du 14e arrondissement, venue pour l’occasion avec deux de ses adjoints. « J’ai acheté il y a vingt ans dans cette rue complètement résidentielle, raconte Marie-Pierre. Mais aujourd’hui, ce sont des nuisances épouvantables. En plus, comme la rue est étroite, le bruit monte. Et c’est dangereux, car les livreurs roulent à fond sur les trottoirs. »

Du bruit qui pousse à déménager

Catherine, qui habite en face, se plaint de ne plus pouvoir dormir et raconte l’histoire de cette voisine qui a fini par déménager, excédée par le bruit qui démarre à 7 heures pour ne cesser qu’à minuit – une heure du matin. « En même temps, les livreurs sont très mal payés et je trouve que c’est de la maltraitance salariale, dénonce-t-elle. Et au début, ils n’avaient pas de salle de repos. » « Le dark store a ouvert en septembre 2021 sous l’enseigne Cajoo qui a ensuite été rachetée par Flink, resitue Carine Petit. Ils ne sont pas dans l’illégalité, mais pas totalement dans les clous non plus. »

Et la venue d’Emmanuel Grégoire est aussi un moyen de montrer que la mairie se préoccupe du problème même si elle doit jouer serré. Pour limiter les dark stores, elle s’appuie sur les règles du Plan local d’urbanisme en usant de deux méthodes. Soit la rue est sanctuarisée et ne peut recevoir qu’un certain type de commerces et pas de logistique, ce qui exclut de fait les plateformes de livraisons. Sinon, quand elles implantent un dark store, les plateformes doivent déclarer le changement de destination du local, en passant du commercial au logistique. En général, elles ne le font pas, ce qui est le cas rue Rémy-Dumoncel. Ainsi la mairie envoie un agent assermenté pour constater l’effraction et dresser un procès-verbal. Puis en attendant que le parquet lance une éventuelle procédure et à l’issue d’un délai de contestation du PV, la ville peut imposer des astreintes financières avec un plafond maximum quotidien de 500 euros.

Pas d’autorisation pour Emmanuel Grégoire

Le premier adjoint arrive enfin et s’enquiert rapidement des griefs des habitantes. Attirée par l’attroupement, une femme en robe rouge commente : « C’est inadmissible cette situation, et j’habite un peu plus loin. » Puis le petit groupe se dirige vers le 56 rue Rémy-Dumoncel. Et quand Emmanuel Grégoire tente d’entrer dans le local, deux jeunes hommes s’interposent façon videurs de boîte de nuit. « Vous avez une autorisation pour entrer », demande sans se démonter l’un d’eux au premier adjoint. Ce qui n’est pas le cas, donc personne n’entrera.

Et tandis qu’Emmanuel Grégoire discute avec l’un des deux hommes qui se présentent comme les gestionnaires du dark store, l’autre, porteur d’une casquette rose mise à l’envers, commence à s’embrouiller avec les riveraines au sujet d’un hypothétique droit à l’image. « Et vos employeurs, que vous disent-ils quand il y a des plaintes du voisinage ? », questionne le premier adjoint. « Je ne suis pas habilité à vous répondre », lui rétorque le gérant. « Vos employeurs vous exposent à des conflits de voisinage », tente d’amadouer Emmanuel Grégoire. Mais le dialogue tourne court et l’élu conclut avec une mise en garde : « Le local est inadapté et on ne peut pas faire cette activité ici. C’est illégal. »

De retour devant le 60, Le premier adjoint débriefe ce « coup de pression » : « Nous allons bientôt déclencher la phase des astreintes financières pour les forcer à se mettre en conformité avec la loi. Mais la justice est trop lente et les plateformes profitent d’une impunité de fait. » Rejetant l’argument du « chantage à l’emploi », il assure que « beaucoup d’emplois sont occupés par des salariés sans-papiers avec de la sous-traitance en cascade. » Si la visite, finalement assez brève, n’a pas abouti à grand-chose concrètement, elle a au moins de mérite de répondre aux attentes de Marie-Pierre : « Merci infiniment d’être venus. Se sentir un peu soutenus par la mairie, ça fait du bien. » Ah tout de même, la présence d’élus a forcé les livreurs à rouler sur la route plutôt que sur les trottoirs. « C’est émouvant de les voir partir comme ça, ironise Catherine. On n’a jamais vu ça ! »