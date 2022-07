Avec les feux d’artifice, les bals des pompiers sont indissociables de la fête du 14-Juillet. Et après deux ans de pandémie de Covid-19, qui est malheureusement toujours présente, les bals devraient revenir sous leur forme pré-coronavirus à Paris (la liste est disponible ici), ce qui promet un grand moment de fête et de convivialité.

Pour la petite histoire, et selon le site de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), « la tradition raconte que c’est à l’initiative du sergent Cournet, que les portes de la caserne Montmartre furent pour la première fois ouvertes au public, dans le cadre d’un bal populaire, le 14 juillet 1937 ». Quatre-vingt-cinq ans plus tard, nous faisons appel à vos souvenirs.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de bals des pompiers ? Vos anecdotes les plus drôles, touchantes ou étonnantes ? En avez-vous au contraire conservé de mauvais souvenirs ? Et pourquoi ? Êtes-vous un(e) inconditionnel(le) du bal des pompiers et pourquoi ? Quelles sont selon vous les meilleures casernes pour faire la fête à Paris ?