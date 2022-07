Sous les pavés, Paris Plages. Ce samedi, sur les bords de Seine apparaîtront les célèbres plages qui animent l’été de la capitale. Jusqu’au 21 août, les Parisiennes et les Parisiens pourront profiter des deux cités balnéaires du parc Rives de Seine et du bassin de La Villette et des nombreuses activités gratuites proposées. Mais que faire au bord de l’eau ?

Sports et loisirs à Rives de Seine

Les samedis et lundis, vous pourrez assister à un cours de gym suédoise, activité qui évite de traumatiser les articulations tout en renforçant la souplesse et la musculature.

Plan Paris Plages parc Rives de Seine - Ville de Paris

Au pied du Pont-Neuf, chaque matin de 10 heures à midi, Paris Plages organise des cours de Taï-chi, sport de combat pas comme les autres non violent qui met à l’honneur la souplesse et la spiritualité.

Le parc Rives de Seine propose également du baby-foot chaque après-midi de 13 heures à 19 heures, ainsi que de la pétanque de 10 heures à 22 heures. On trouve aussi des expos Baignade en Seine et CineRoma. Pour se rafraîchir un Jardin de Brume a été installé, et pour s’amuser entre amis des jeux de société grand format sont empruntables.

Sports nautiques à La Villette

Plan Paris Plages bassin de la Villette - Ville de Paris

Au nord de Paris, en plus du Taï-chi, de la pétanque ou du baby-foot, le bassin propose de nombreux sports nautiques : canoë-kayak, kayak-polo, stand up paddle, pédalos, vélos pédalos, petite embarcation (pour les petits) et pirogues hawaïennes. Un mur d’escalade flottant a également été installé pour les 6-13 ans.

Activités bassin de la Villette - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Si les conditions le permettent, quatre bassins de baignade en eaux vives seront ouverts gratuitement au public (un bassin avec 2 m de profondeur, un autre de 1,2 m de profondeur et 2 pataugeoires), tous les jours de 11 heures à 21 heures. La Ville de Paris ouvre deux nouveaux sites de baignade gratuite, rue Jean-Cocteau (18e) et avenue Marc-Sangnier (14e).

Et à quelques kilomètres de là à Evry.

Les enfants, pas en reste !

Outre de nombreuses activités proposées aux enfants comme aux adultes, Paris Plages prévoit des activités spécialement prévues pour les plus jeunes (ateliers lectures avec une bibliothèque hors-les-murs, parades d’insectes…).