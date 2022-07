Vous habitez à Paris et vous ne partez pas à l’autre bout de la France, de l'Europe ou du monde cet été ? Et pourquoi pas choisir le tourisme de proximité. Depuis la crise sanitaire, les Français se sont habitués à voyager sans dépasser les frontières et alors que les prix de la SNCF explosent et que les grèves s’enchaînent à l’aéroport, certains pourraient être tentés de visiter les monuments qu’ils voient tous les jours, sans jamais les découvrir réellement.

Et vous, Parisiennes, Parisiens, pratiquez-vous le tourisme de proximité ? Quelles sont vos motivations pour visiter les quartiers à côté de chez vous ? Financière, écologique ou autre ? Quelles sont vos astuces originales pour visiter Paris ? Restez-vous dans le même quartier ou changez-vous d’arrondissements à chaque fois ? Avez-vous découvert des lieux originaux grâce à ces visites particulières ? Utilisez-vous des guides de voyage (ou autre) ou faites-vous confiance à votre instinct ?