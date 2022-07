C’était une demande des écologistes : la ville de Paris a acté mardi le principe d’un réexamen des projets de construction aux abords du périphérique. Les écologistes pointaient la contradiction selon eux de l’exécutif à construire toujours plus de bâtiments aux abords du périphérique, alors que la ville met en avant ses ambitions de « ceinture verte ».

« Les talus du périphérique constituent le principal espace vert en pleine terre non construit et continu de la capitale », fait valoir le vœu des écologistes. Le texte note aussi l’annulation du permis de construire du projet Mille arbres par le tribunal administratif en juillet dernier – un immeuble-pont planté d’un millier d’arbres au-dessus du périphérique, porte Maillot – au motif que l’opération était « susceptible de porter atteinte à la santé publique ».

« La bétonisation des talus du périphérique va également créer un mur de béton entre Paris et les villes de la première couronne, générant des îlots de chaleur urbains », ajoute le texte des écologistes, qui recommandait un moratoire sur les constructions aux abords du périphérique, la « sanctuarisation » des talus du périphérique et l’interdiction de « tous les abattages d’arbres autres que phytosanitaires ».

Le Conseil de Paris a accepté, dans un voeu de synthèse sur proposition de l'exécutif, « que soient encore améliorés et rééxaminés, à l'aune de l'urgence climatique et sociale, les projets d'aménagement prévus aux abords et au-dessus du périphérique».

« On ne peut pas sacrifier la nature pour quelques m2 de bureaux »

Ces dernières années, « des dizaines de projets sont sortis de terre, ils vont dans le sens inverse de nos objectifs », avait fustigé mardi Emile Meunier (EELV), pour qui la future « ceinture verte » vantée par Mme Hidalgo « devient grise comme le béton ».

Outre la nécessité de ne pas « exposer des personnes à des niveaux élevés de pollution », « on ne peut pas sacrifier la nature pour quelques m2 de bureaux », a ajouté l’élu écologiste, rappelant l’abattage de plus de 70 arbres porte de Montreuil.

« Une ceinture verte et pas une ceinture grise »

La maire de Paris aura finalement entendu les réserves de ses alliés écologistes. Ce compromis de l’exécutif avait été annoncé à mi-mots par le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, lors d’une conférence de presse consacrée au Conseil de Paris le 30 juin : « Nous voulons concevoir des projets urbains qui respectent le PLU bioclimatique, et ne plus faire ceux qui ne le respecteraient plus. La révision du PLU est un processus juridique très contraignant. Nous répondons à des enjeux de concertation par étapes. Mais il est évident que nous voulons une ceinture verte et pas une ceinture grise. »

Mi-mai, la maire de Paris avait annoncé son souhait de transformer le périphérique en « ceinture verte », avec la création de nouveaux espaces verts dans une bande de 500 m de part et d’autre du périphérique (sur 10 hectares) et le passage de ce dernier en 2 X 3 voies, dont une réservée au covoiturage, taxis et transports en commun.