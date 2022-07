Il n’y a pas encore de train à destination des plages d’Acapulco sur les quais de la gare Saint-Lazare mais son parvis va se teinter ce mercredi après-midi d’une petite ambiance mexicaine. Désolé pour ceux qui espéraient une piña colada au son des mariachis, il faudra repasser. Car c’est une piñata géante qui a été installée sur le parvis de la gare parisienne.

Par qui ? Par Haribo​. La célèbre marque de bonbons propose aux petits (à partir de 6 ans et accompagné d’un adulte) et aux grands d’avoir les yeux bandés et d’empoigner un bâton pour toucher la piñata et déclencher le canon à bonbons. Avis aux becs sucrés, cette opération gratuite se tient de 14 heures à 18 heures.