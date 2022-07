Ça empire sur le front du Covid-19 en Ile-de-France. Le nombre de cas positifs a été multiplié par plus de deux en quinze jours, selon les derniers chiffres de Santé publique France (SPF). Ils sont passés de 51.014 durant la semaine 23 (du 6 au 12 juin), à 118.808 lors de la semaine 25 (du 20 au 26 juin). Le taux de positivité est, lui aussi, à la hausse, passant de 19,5 % à 26,2 % en près de trois semaines.

« En S25 (semaine 25), le taux d’incidence brut régional mesuré était de 968 cas pour 100 000 habitants et augmentait pour la quatrième semaine consécutive », s’inquiète par ailleurs SPF. De fait, ce taux dépasse largement le taux maximal mesuré l’été dernier ! Enfin, les hospitalisations sont montées de 608 en S23 à 1.055 en S25. Pour résumer, on est en plein dans une septième vague, qui a débuté il y a un gros mois.

C’est pourquoi, rappelle SPF « la vaccination (et le rappel) de toutes les personnes éligibles reste primordiale », étant donné que seulement quatre Franciliens sur cinq présentent un schéma complet de vaccination. SPF alerte également sur « l’importance de l’application des gestes barrières toujours recommandés, notamment le port du masque dans les transports, les grands rassemblements et dans les lieux clos et mal ventilés. » Sinon, l’été pourrait bien être moins festif que prévu…