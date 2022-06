Ils sont tout un collectif de parents, venus du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis ou de Paris, clamant leur colère devant le non-remplacement de professeurs à l’école. Après avoir lancé un hashtag, #Onveutdesprofs, les voilà maintenant prêts à aller en justice, et à demander des comptes à l’Etat. « Nous vous proposons de changer de stratégie en déposant, de manière coordonnée, partout dans le pays, des milliers de demandes d’indemnisations contre l’État », écrit la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) de Paris dans un article posté sur son site, interpellant directement les parents.

Ces parents en colère font valoir que leurs enfants ont parfois manqué plus d’une centaine d’heures de cours, sans aucun remplacement. Selon des signalements effectués auprès de la FCPE, au moins 79.000 heures de cours ont été perdues en France depuis le début de la rentrée scolaire, et plus de 3.200 rien qu’à Paris. La FCPE Paris relève qu’il manque déjà 200 enseignants à Paris dans le premier degré pour la rentrée prochaine.

110 heures de cours non assurées

« J’ai un enfant qui était en 3e, il a eu deux mois de français sur son année de 3e, il n’avait presque pas de prof de techno. Mon autre fils qui est en 5e n’a pas eu de cours d’espagnol pendant dix semaines… On a calculé qu’entre septembre et avril cette année, il avait 110 heures de cours non assurées », explique Nadège, dont les enfants sont ou ont été scolarisés dans le groupement de collège Marie Curie – Gérard Philipe, dans le 18e arrondissement de Paris, d’où est partie l’initiative, rapidement rejointe par Montreuil.

L’action en justice a pour but de pousser l’Etat à remplacer plus promptement ses professeurs absents, en demandant une indemnisation pour le préjudice subi, explique à 20 Minutes Me Joyce Pitcher, avocate spécialiste de contentieux de masse, chargée avec Me Louis le Foyer de Costil de représenter le collectif. Les parents demandent à l’Etat 10 euros par heure de cours non remplacée pour le collège et lycée, et 50 euros par jour pour le primaire.

150 demandes formulées

« On veut que l’Etat mette les moyens suffisants pour remplacer les profs et que les parents qui ont dû mettre en place des cours particuliers pour remédier aux absences soient indemnisés », fait valoir Me Joyce Pitcher, qui précise que l’action en est à ses « balbutiements ».

Environ 150 demandes ont été formulées pour l’instant, avec des parents de toute la France qui se sont joints aux parents d’Ile-de-France. Les avocats attendent d’avoir « plusieurs milliers de personnes » avant de lancer la procédure, durant l’été, auprès du rectorat dans un premier temps, puis au tribunal dans un second temps.