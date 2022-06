La pagaille annoncée se confirme. Le trafic est très perturbé ce vendredi sur au moins quatre lignes du Transilien en Ile-de-France en raison d’une grève des conducteurs SNCF, mais le RER B fonctionne quasi normalement pour desservir le Stade de France où se tiendra la finale du Top 14 de rugby.

Les lignes H, J, L et R du Transilien sont particulièrement perturbées. Sur certaines branches des lignes H et R, des bus de remplacement viennent même se substituer aux trains (entre Pontoise et Creilur la ligne H). Sur les lignes J et L, avec un train sur deux circule seulement en moyenne aux heures de pointe et un train sur trois aux heures creuses.

Le trafic est quasi normal sur le RER B

Concernant le RER, la ligne la plus perturbée sera la D avec un train sur deux aux heures de pointe et un sur trois aux heures creuses. Le trafic est interrompu entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon. Le RER D fait partie des lignes qui desservent le Stade de France où doit avoir lieu la finale du Top 14 entre Montpellier et Castres.

En revanche, le moyen d’accès principal au stade, le RER B, circule lui quasiment normalement. La RATP, elle aussi touchée par un mouvement de grève mais moins suivi, a assuré qu’il y aurait « un renfort d’offre pour le match entre 19h et 20h30 ». Les lignes 12 et 13 du métro qui peuvent aussi desservir le stade seront également renforcées aux heures de pointe, a assuré la RATP.

Une grève aux multiples revendications

Sur le reste du réseau, le service sera normal sur le RER A, sauf sur les branches exploitées par la SNCF entre Nanterre et Cergy (deux trains sur trois et un par heure aux heures creuses) et entre Nanterre et Poissy (un train sur trois). Quatre trains sur cinq circulent en moyenne sur le RER C et le service est normal sur le RER E.

Les syndicats SUD-Rail mais aussi CGT, Unsa, CFDT et FO appellent les conducteurs franciliens de la SNCF à faire grève en raison de changements de plannings qui surviennent à la dernière minute, à cause de nombreux travaux sur les lignes. Des revendications salariales sont également venues se greffer à ce mouvement de protestation.