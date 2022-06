Ca va vrombir de mécontentement porte Dauphine, ce dimanche. La fédération française des motards en colère (FFMC) appelle à une grande manifestation contre le stationnement payant, qui entrera en vigueur à Paris, le 1er septembre. Le coordinateur de la FFMC en région parisienne, Jean-Mac Belotti ne décolère pas : « C’est une mesure totalement injuste. Et même si ça devait passer en payant, le prix pour un deux-roues motorisé [2RM] est exorbitant ! La moitié de celui d’une voiture alors qu’il n’occupe qu’un quart d’une place de stationnement. En proportion, le motard paie beaucoup plus ! »

La grille tarifaire prévue par la mairie de Paris est la suivante : 3 euros de l’heure en zone 1 et 2 euros en zone 2 pour les visiteurs. Pour les résidents, il existe un abonnement à 45 euros pour 3 ans ou à 22,50 euros pour un an permettant la prise de tickets journaliers pour 75 centimes.

Du côté de la mairie de Paris, on entend le mécontentement des motards mais on explique via David Belliard, le premier adjoint : « Tout le monde est d’accord pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Mais pour cela, il faut parfois entrer dans le dur et aujourd’hui on rentre dans le dur ». ​