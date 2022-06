« Pas de violeur à l’Intérieur, pas d’impunité aux Solidarités », entonnent les féministes en cœur. Une centaine de personnes se sont rassemblées durant une heure, ce lundi soir, sur la place du Châtelet à Paris pour manifester contre les nominations au gouvernement des ministres Gérald Darmanin et Damien Abad, accusés de violences sexistes et sexuelles. « Le rassemblement a été organisé en hâte, suite aux nouvelles révélations de Mediapart au sujet de Damien Abad, et aux résultats des élections législatives », affirme Pauline Baron, coordinatrice nationale du mouvement #NousToutes.

Les deux ministres, qui ont été élus dans leurs circonscriptions respectives hier, obtiennent leur place à l’Assemblée pour cinq ans. Suite aux élections législatives, et à la défaite de certains ministres dans d’autres circonscriptions, un remaniement ministériel devrait avoir lieu dans les prochains jours. Une fenêtre de tir pour les organisatrices du rassemblement. A coup de slogans percutants, elles appellent à la démission des deux hommes.

« La grande cause du quinquennat »

« Ils sont tous les deux à des postes clés de la lutte pour l’égalité homme-femme, explique Pauline Baron. Darmanin, en tant que premier flic de France, est chargé de la formation des forces de l’ordre sur la gestion des violences sexistes et sexuelles. Et Damien Abad, à la tête du ministère des Solidarités, dirige les comités départementaux de lutte contre ces violences. » Lors des prises de parole, les militantes dénoncent le manque de cohérence entre leurs nominations et la volonté du gouvernement de faire de l’égalité homme-femme « la grande cause du quinquennat ».

Pour matérialiser leur mécontentement, les militantes ont organisé leur propre vote. « On a apporté une urne et on invite tous ceux qui veulent la démission de Gérald Darmanin et de Damien Abad à y glisser un bulletin avec leurs revendications. » Elles prévoient d’envoyer par la suite ces bulletins à l’Elysée, à l’intention du président et de la Première ministre Elisabeth Borne.

« La honte »

Seuls deux mots figurent sur le bulletin d’Alice, 24 ans : « La honte ! » « Déjà, parce que ces hommes devraient avoir honte », détaille la jeune femme. Elle estime que sa volonté de les voir démissionner n’est pas près de se réaliser. « J’ai aussi écrit cela parce que j’ai honte de notre gouvernement, des gens qui nous représentent », ajoute-t-elle. Même fatiguée de sa longue journée de travail, elle a tenu à assister à la manifestation. « C’est une question de bon sens en fait, on ne peut pas laisser faire cela », ajoute son amie Flore.

« Beaucoup mettent en avant la présomption d’innocence, mais ce n’est pas qu’une question juridique, explique Emilio, enseignant chercheur. Ces nominations posent aussi des questions morales et éthiques. » Pour avancer sur ces fameuses questions, le collectif #NousToutes organise une marche de grande ampleur au mois de novembre. « On voit bien qu’il y a eu une évolution sur les violences faites aux femmes dans la société, se réjouit Pauline Baron. Mais les institutionnels et les politiques n’ont pas encore eu cette prise de conscience. Ils nous donnent, au mieux, de belles paroles. »