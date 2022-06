La Fête de la Musique à 40 ans ce mardi. En Île-de-France, plus de 400 événements festifs sont déjà référencés sur le site du ministère de la Culture. A Paris, open air, concerts gratuits, DJ sets, etc. sont, bien entendu, au programme. Voici donc une sélection (non exhaustive) parmi tous les concerts qui s’offrent à vous.

Angèle, Pomme et Franz Ferdinand en concert gratuit à l’Olympia

Il faudra être là tôt ce mardi soir pour espérer pouvoir franchir les portes de l’Olympia. Et pour cause, France Inter propose une nouvelle fois une soirée musicale ouverte à tous (dans la limite des places disponibles). A partir de 20 heures, cinq artistes se succéderont sur la scène mythique : Angèle, Pomme, Franz Ferdinand, Benjamin Biolay et le groupe australien Parcels !

Concerts et méga quiz au Point Ephémère

De la musique et une belle vue. Le Point Ephémère (10e arrondissement) ouvre son rooftop aux musiciens. Au programme : DJ set, blind test géant, bingo, quiz, concerts et karaoké. La soirée sera notamment animée par le groupe féministe Vénus Club. Une expérience gratuite et ouverte à tous, de 18 heures à 3 heures du matin.

L’Institut du Monde Arabe aux couleurs de l’Algérie

Une série de concerts à ciel ouvert se prépare devant le parvis de l’Institut du Monde arabe. Sofiane Saidi, Naïma Yahi ou encore Ziyara… Au total, pas moins de sept concerts s’enchaîneront de 19 heures à 00h30. Artistes et amateurs de musique pourront entonner ensemble le répertoire emblématique algérien. Entrée gratuite sans réservation.

Danser sur les musiques des Outre-Mer

Groove, Pop, Zouk, Jazz… De quoi danser toute la soirée à l’Hôtel de Montmorin. Le ministère des Outre-Mer met à l’honneur des artistes venus de Guyane, de la Réunion, de la Martinique ou encore de Guadeloupe. Misié Sadik, Yoan, Stacy, ou encore Mikl. Au total, pas moins de sept concerts se succèdent au cours de la soirée ! Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Fièvres musicales à la Pitié-Salpêtrière

C’est une première. L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (13e arrondissement) invite la musique en ses murs. Jusqu’au 25 juin, le public pourra venir y découvrir la première édition des Fièvres musicales où le piano et la musique de chambre sont à l’honneur. Ce mardi, les amoureux du classique pourront notamment venir assister à un concert gratuit. Réserver ici.