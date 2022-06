De nombreux retards, dont certains de plus de deux heures, sont à prévoir à l’arrivée ou au départ de la gare de Lyon ce dimanche soir.

La SNCF indique sur le site de la gare que la circulation est « totalement interrompue au départ et à l’arrivée de Paris gare de Lyon jusqu’à 21h30, suite à un accident de personne ». Le « grave accident » s’est produit dans le secteur de Maison-Alfort. (Val-de-Marne) où une personne a été heurtée par un train.

Trains et RER retardés

Au-delà des trains, certaines lignes de RER sont également impactées. Sur la ligne D, le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve Saint-Georges, jusqu’à 21h30 environ.

Le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à 21H30 environ.https://t.co/jbXYxOoFtB — RER D (@RERD_SNCF) June 19, 2022

Sur la ligne R, le trafic est fortement ralenti entre gare de Lyon et Montargis et entre gare de Lyon et Montereau, dans les deux sens.