La France subit de plein fouet une vague exceptionnelle de chaleur intense. Ainsi, en raison d’un épisode de pollution aux particules fines en Ile-de-France, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a annoncé ce vendredi la mise en place samedi de la circulation différenciée.

Seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler de samedi 5h30 à minuit dans Paris, la petite et la moyenne banlieue (à l’intérieur du périmètre délimité par l'A86) et ce jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.

Avec l'épisode de #canicule, l'Île-de-France connaît un épisode de pollution à l'ozone (O3). Afin de réduire les émissions de polluants, la @prefpolice met en place le dispositif d'alerte et prend des mesures de la circulation.

👉 Retrouvez notre communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/jGv9T6HezB — Préfecture de Police (@prefpolice) June 17, 2022

« Si l’épisode se poursuit dimanche, le préfet de Police a demandé à ses services d’appliquer la mesure de circulation différenciée avec discernement pour garantir la bonne tenue des élections législatives (accès aux bureaux de vote notamment) », a ajouté la préfecture de police dans un communiqué.

Des réductions de vitesse partout en France

Outre la circulation différenciée, des réductions de la vitesse maximale autorisée sont instaurées : 110 km/h sur les autoroutes normalement limitées à 130 km/h ; 90 km/h sur les portions d’autoroutes ou de voies rapides normalement limitées à 110 km/h et 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides limitées normalement à 90 km/h ainsi que sur les nationales et les départementales normalement limitées à 80 km/h ou 90 km/h.

Des mesures complémentaires sont également prévues, comme l’interdiction de brûlage à l’air libre.