#SaccageParis a affiché ce jeudi son soutien sur Twitter à deux candidats au second tour des élections législatives : Pierre-Yves Bournazel (Ensemble !) et Brigitte Kuster (LR).

Dans une vidéo publiée sur le compte du mouvement citoyen, on peut voir la députée LR interpeller les internautes-électeurs sur l’une de ses propositions : « Modifier la loi qui gère Paris ». Il s’agit en fait du statut PLM (Paris, Lyon, Marseille).

Saccageparis annonce son soutien à @brigitte_kuster ! Votez Brigitte Kuster ! #saccageparis pic.twitter.com/IvK1ttpqy5 — #saccageparis (@saccageparis) June 16, 2022

« Voici le résultat du pouvoir centralisé auprès d’Anne Hidalgo »

Le but de la candidate au second tour dans la 4e circonscription de la capitale (contre Astrid Panosyan-Bouvet de la majorité présidentielle) est de « donner plus de pouvoirs aux maires d’arrondissements. »

Poubelles débordantes, palettes et cartons en tous genres s’entassent en arrière-plan de la vidéo. Devant ce monticule de déchets, Brigitte Kuster s’empresse alors de lancer : « Voici ce que cela donne, voici le résultat du pouvoir centralisé auprès d’Anne Hidalgo » en évoquant la politique de propreté de la ville. De quoi combler le mouvement citoyen, historiquement opposé à la maire socialiste de Paris.

En campagne contre Aymeric Caron

Une heure plus tard, #SaccageParis poursuit sa campagne contre la gauche et plus particulièrement la Nupes (Nouvelle union populaire, écologique et sociale) en affichant clairement son soutien à Pierre-Yves Bournazel, le candidat de la majorité présidentielle dans la 18e circonscription parisienne, face à son adversaire Aymeric Caron, candidat de l’union de la gauche.

Nous appelons à voter pour Pierre-Yves Bournazel face à Aymeric Caron. @pybournazel#saccageparis

👉Abonnez-vous à @saccageparis pic.twitter.com/6M5yyLpIps — #saccageparis (@saccageparis) June 16, 2022

Un soutien sans surprise donc, mais qui peut peser dans la campagne, avec quelque 3 millions de tweets pour le hashtag en un peu plus d’un an d’existence.