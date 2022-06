On aurait préféré ici vous parler de ce groupe moldave auteur du hit de l'été 2003, mais on évoquera au contraire le gaz polluant. En effet, AirParif annonce un épisode de pollution à l'ozone ce vendredi, avec une qualité de l’air dégradée dans la majeure partie de l'Ile-de-France, et un probable dépassement seuil fixé à 180 μg/m³. La vague de chaleur actuelle n’y est pas étrangère puisque « l’ensoleillement important et la hausse des températures favorisent l’augmentation des niveaux d’ozone », indique l’observatoire de la qualité de l’air.

[#EpisodePollution] 🗓Prévision pour le 17.06.

L'ensoleillement important et la hausse des températures vont encore favoriser l'augmentation des niveaux d'ozone. La qualité de l'air sera dégradée à mauvaise en Ile-de-France. 1/2

➡️https://t.co/kdxJOBrLyk pic.twitter.com/8trEZhqunO — Airparif (@Airparif) June 16, 2022

En conséquence, la préfecture de police a mis « en place le dispositif d’information et de recommandation », indique-t-elle dans un communiqué. Et cela concerne principalement le trafic routier, en différant, si possible, les déplacements en véhicules thermiques, en privilégiant les modes de transport moins polluants (métro, tram, vélo, matche, etc.). La préfecture recommande également de « réduire la vitesse des véhicules sur l’ensemble de la région Île-de-France », de l’ordre de 20 km/h. Enfin hors transport routier, elle préconise d'« éviter l’utilisation de produits à base de solvants (acétone, vernis, colles, peinture…) ».

Pour rappel, l’ozone peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques. Alors soyez prudents.