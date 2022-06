A Antony, un grand camion bleu attire les regards devant le complexe sportif Eric Tabarly. Si on se penche pour regarder à travers la porte, on découvre une salle de classe. Une dizaine d’élèves sont assis sagement, les yeux rivés sur leur ordinateur. Comment choisir sa boîte mail ? Comment envoyer un e-mail ? Comment installer une application sur son smartphone ? Voilà la fonction de ce cours dont la Genèse remonte en 2019.

C’est au Kenya que l’expérience a débuté. Anne-Claire Wang, responsable du programme RSE sur l’inclusion de Huawei raconte : « On s’est rendu compte que devant les objectifs des Nations Unies d’économie, de soin, d’éducation et d’accès au service, le numérique est fondamental. Mais tout le monde n’est pas sur un pied d’égalité devant cette technologie. »

Caroline Viphakone-Lamache assure un cours d'informatique - Rémi Dupéroux

C’est donc au Kenya que l’aventure du DigiTruck débute. Le camion créé par Close The Gap permet d’apporter aux élèves kényans : électricité, équipement et connexion. Le succès immense du projet donne des idées de reproduction à Huawei.

A la conquête de l’Europe

En 2020, le programme est répliqué dans les Hauts-de-France. « La France a un besoin en compétence digitale. 35 % des Français ont des difficultés dans l’appréhension du numérique », explique Anne-Claire. « Notre but est d’apporter la tech à tous, continue-t-elle. C’est pourquoi la gratuité s’est imposée à nous. Le fait de ne pas avoir à s’inscrire est aussi un élément important. On voit une porte ouverte et il suffit d’entrer. »

Le projet porté par le géant de la tech chinois s’adapte aux villes dans lesquelles il s’installe, selon les priorités déterminées par les acteurs locaux. Selon la responsable de Huawei, le DigiTruck n’est motivé par aucune programmation marketing, « on est une entreprise de la tech, on veut simplement qu’un maximum de personnes puissent utiliser nos produits ».

« Je me sens carrément handicapée »

La fracture numérique. Voilà le dénominateur commun des élèves du DigiTruck que 20 Minutes a rencontrés. « Je n’y connais rien en informatique », confesse Jean-Luc. Cette lacune, il la subit chaque jour. « Avec l’administration, c’est très difficile de discuter, ils ne comprennent pas que je ne comprenne pas. » Ce n’est pas la première fois que le retraité essaye de rattraper son retard « je voulais prendre des cours avant, mais c’était très cher. » Son camarade d’un jour, Jean-Marc, explique qu’à l’arrivée d’internet, « il y a eu des formations. Elles ont commencé dans les bureaux, puis dans les écoles. Ceux qui n’ont pas été formés ont été laissés de côté. » Alors que le monde autour d’eux se digitalise, les deux hommes espèrent s’améliorer « pour ne pas rester à la traîne des évènements » conclut Jean-Marc.

Intérieur de la salle de classe - Marin Daniel-Thézard

Line et Paule, deux autres élèves de DigiTruck, appréhendent auusi le numérique. « Je me suis aperçue que mes filles, avec leur smartphone, se sortent de toutes les situations dans lesquelles je suis empêtrée », confie Line. « Je vois que ma fille achète tout sur Internet aujourd’hui, moi je n’ose pas encore faire tout ça », ajoute Paule avant d’indiquer que malgré un abonnement adéquat, elle « n’arrive même pas à aller sur Internet sur le téléphone ». Tributaire de ses enfants pour utiliser l’outil informatique, Paule confie : « Je me sens carrément handicapée. » Mais les deux copines ne désespèrent pas et sont même ravies de l’enseignement, « quand j’ai vu l’annonce, j’ai sauté sur l’occasion ». Elles assurent avoir été auparavant à des cours d’informatique, mais « là ça n’a rien à voir, c’est bien plus ludique ».

Le DigiTruck ne se destine pas qu’aux retraités. L’exclusion numérique peut concerner tous les âges. L’organisme Tech4all (Huawei), dans le cadre de sa RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), propose un séminaire de cinq jours pour les étudiants, entre de nombreuses autres initiatives. « Pour attirer d’autres jeunes à se former, on a étendu certains cours jusqu’à 20 heures, et même le samedi », précise Juliette. Les habitants d’Antony pourront donc venir se former au DigiTruck jusqu’au 18 juin. Après cette date, le camion bleu prendra la direction de Poissy, de Sarcelles, puis d’Arnouville.