« Ma sœur va halluciner ». A la porte de Clignancourt ce vendredi matin, l’arrivée d’Aymeric Caron, le candidat de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour les élections législatives ne passe pas inaperçue. Un homme lui demande un selfie, plus loin, deux autres le reconnaissent et lui posent des questions sur le fonctionnement des dépouillements dans les bureaux de vote. Pédagogue, l’ancien journaliste leur explique, avant de lancer : « Et surtout allez voter ! »

Julie Garnier, conseillère régionale d’Île-de-France est à ses côtés, tout comme Cédric Kerdrebez, son directeur de campagne qui vit depuis 30 ans dans le 18e arrondissement de la capitale. Ce matin-là, tous distribuent leurs tracts et vont à la rencontre des acteurs associatifs du quartier.

« Les gens me parlent d’abord de mon combat contre l’extrême droite »

D’ordinaire plutôt habitué des plateaux télé, Aymeric Caron affirme être à l’aise sur le terrain et recevoir un « bon accueil » : « Je regrette que la campagne soit aussi courte », lâche-t-il. Celui que ses opposants accusent d’être « parachuté » assume : « Le candidat sortant [Pierre-Yves Bournazel, N.D.L.R.], joue la carte de la proximité alors que nous sommes dans une campagne nationale. »

Arrivée dans une association qui œuvre pour l’inclusion numérique au travers de formations, Sirius Productions, l’ancien journaliste est interpellé par un jeune, qui ne croit plus en la politique : « De toute façon, une fois que vous êtes haut placé, vous vous faites pervertir ». Ce à quoi Aymeric Caron répond qu’une « nouvelle génération arrive » rappelant qu’il « faut se battre contre les lobbys » et « croire en la démocratie ».

Un peu plus loin, l’équipe de la Nupes fait escale dans le café littéraire du Petit Ney. Un espace associatif qui gère également une cantine participative. « On a abandonné la viande pour pouvoir toucher un maximum de personne », lui explique une encadrante. « Ce n’est pas moi qui vais vous blâmer », lui répond le défenseur de la cause animale (et vegan) avant de poursuivre la discussion autour des enjeux du lieu, comme fournir un espace de travail aux jeunes qui ne peuvent pas étudier chez eux. Aymeric Caron en profite alors pour rappeler le programme de la Nupes, qui milite pour la mise en place d’un soutien scolaire gratuit généralisé.

Logements sociaux, pouvoir d’achat, accès à l’éducation… Les sujets abordés s’enchaînent tout au long de la journée. Mais une fois les problèmes évoqués, quelle est la suite ? A cette question, le candidat antispéciste explique que son directeur de campagne recense toutes les données et coordonnées et que, s’il est élu, chaque personne sera recontactée et leurs besoins étudiés.

S’il marque les esprits dans cette circonscription c’est aussi depuis son passage sur C8 où il a lancé un « vous êtes raciste » à Eric Zemmour très remarqué. « Les gens me parlent d’abord de mon combat contre l’extrême droite, avant même mon engagement pour le bien-être animal », constate-t-il.

« Je suis un élu local qui ne vient pas de la téléréalité »

Face à lui dans cette circonscription, on retrouve Pierre-Yves Bournazel, député sortant (ex-LR qui a rejoint Ensemble !, qui regroupe LREM, le Modem, Horizons et Agir) qui lui aussi s’engage en faveur de l’environnement. Mais pour Aymeric Caron, c’est une façade : « Aujourd’hui, tout le monde se revendique écologiste. Pierre-Yves Bournazel dit ce que les gens veulent entendre car nous sommes dans une circonscription de gauche. »

De son côté, le député sortant rappelle qu’il a, entre autres, voté pour l’interdiction du glyphosate et qu’il lutte contre le bétonnage. Celui qui se présente comme « modérément modéré » veut aussi remettre les citoyens au cœur du débat démocratique en créant une assemblée citoyenne et revendique des projets sociaux, comme la création d’un fonds de garantie de paiement de loyer à destination des personnes vulnérables. Moins médiatique que son principal adversaire, le député sortant ne passe pas inaperçu dans le quartier de Jules Joffrin, où des riverains le saluent et lui souhaitent bonne chance pour dimanche.

Ce proche d’Édouard Philippe met en avant son programme et se refuse à critiquer ses adversaires. Ce dont ne se prive pas Rudolph Granier, le candidat LR (Les Républicains) : « Je suis un élu local qui ne vient pas de la téléréalité et qui ne cherche pas à défigurer la France. » Dans son viseur, les salles de shoot qu’il entend remplacer par des centres de soins qui « orientent vers le sevrage » s’il est élu.

« Faire tomber les murs »

Selon lui, la situation dans le 18e est comparable à celle de la Lozère : « Les deux sont des déserts médicaux ». Le candidat LR veut des aides à l’installation, des bourses, bref « prendre soin des soignants ». Pour lui, l’enjeu est aussi de « faire tomber les murs » dans un arrondissement où « les gens cohabitent mais ne se mélangent pas ».

Des gens qui ne se mélangent pas, c’est aussi le constat que fait le jeune homme de l’association Sirius Productions face à Aymeric Caron, « car les très riches ne veulent pas se mélanger avec les très pauvres ». Ce à quoi l’écrivain répond qu’ « il ne devrait déjà pas y avoir de très riches et de très pauvres ». Tout un programme.