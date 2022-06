Pour le premier Conseil municipal de Paris post-élection présidentielle, Anne Hidalgo est absente ce mercredi. La maire de Paris était bien présente mardi pour l’ouverture des débats mais ce jour, elle est à Madrid. Pas seule, l’édile est accompagnée de Pierre Rabadan, adjoint aux sports et aux Jeux olympiques et paralympiques. Non, ils ne sont pas dans la capitale espagnole pour féliciter le Real, récent champion d’Europe. Ils s’y rendent pour la réunion annuelle du Conseil de l'Olympic Refugee Foundation​.

Fondée en 2017, l’ORF a pour « mission de créer des installations sportives et proposer des activités sportives pour les réfugiés et personnes déplacées, afin de leur permettre de s’intégrer plus facilement dans leur pays d’accueil », explique la Ville de Paris.

« Les Parisiens vous ennuient », assène Rachida Dati

L’opposition, sans évoquer l’ORF, a été surprise de l’absence annoncée de la maire de Paris pour ce premier Conseil de Paris post-élection présidentielle. Voire agacée. « Ces douze derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20 % et ne cesse de décroître. Oui, un constat unanime. Paris vous ennuie ! Oui, les Parisiens vous ennuient ! Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l’élection présidentielle de 1,7 % », a asséné, mardi en Conseil, Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement.

▶️@datirachida déplore l’absence d’@AnneHidalgo au #ConseildeParis. #StopHidalgo pic.twitter.com/BENgSYVXiA — Changer Paris (@GpeChangerParis) May 31, 2022

La semaine dernière, Patrick Bloche, adjoint d’Anne Hidalgo en charge du Conseil de Paris, avait demandé d’avancer la séance sur les questions d’actualité en raison du déplacement à Madrid. « Il y a sept groupes au Conseil, six ont dit oui sans problème pour avancer la date, mais hélas, je me suis heurté à un refus de la part du groupe Changer Paris [LR] », expliquait-il mercredi dernier.