C’est un soulagement pour les Albertivillariens qui les attendaient de longue date. Les stations Mairie d’Aubervilliers et Aimé Césaire sur la ligne 12, ont enfin ouvert leurs portes au public, ce mardi à 13 heures. « On pensait que ça n’arriverait jamais », lance le marchand de journaux à l’entrée du métro.

Dans une ambiance festive, des centaines de personnes se sont engouffrées dans les rames, le plus souvent pour visiter, photographier les lieux ou faire des selfies. Adèle, élégante et spontanée, partage son enthousiasme « On est très très content que cela soit enfin fait. » Elle qui travaille à Paris devait prendre le RER B ou le bus pour rentrer chez elle. « Ça va vraiment réduire mon trajet ». La quadragénaire ajoute avoir « acheté » à Aubervilliers en prévision de ce prolongement de ligne.

Aimé Césaire ne laisse pas les usagers insensibles

Au cœur de la ville, la station Mairie d’Aubervilliers permettra de desservir le centre de la commune et dynamiser le quartier. La station Aimé Césaire, située à proximité du canal Saint-Denis, bénéficie d’une situation stratégique et dessert le centre commercial du Millénaire. Son nom en hommage au poète martiniquais ne laisse pas les visiteurs insensibles. Christine, de mère guadeloupéenne et de père camerounais, est venue photographier la station pour immortaliser ce moment historique pour elle et pour ses ancêtres : « Ça me parle beaucoup, je suis touchée que cette station s’appelle Aimé Césaire ».

Avec ses deux nouvelles stations, la ligne 12 est aujourd’hui longue de 17 km. Elle dessert au total 31 stations et est en correspondance avec 9 lignes de métro. Trois lignes de tramway et 2 lignes de RER. Inséré entre la ligne B du RER à l’ouest et la ligne 7 du métro à l’est, la ligne 12 ainsi prolongée densifie la desserte ferrée de la proche couronne. Elle sera par ailleurs, courant 2030, reliée à la future ligne 15 du métro francilien. Avec ces deux stations, la ligne 12 qui compte déjà 250.000 voyageurs par jour, devrait accueillir près de 40.000 usagers supplémentaires.