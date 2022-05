Dans sa résolution du 12 avril 2018, l’assemblée générale des Nations Unies a décidé que le 3 juin serait désormais la journée mondiale de la bicyclette. Alors, diront les plus aguerris des cyclistes, on n’a pas attendu l’ONU pour faire du vélo. C’est vrai, mais avec cette journée, les Nations Unies entendent « attirer l’attention sur les avantages de l’utilisation de la bicyclette – un moyen de transport durable simple, abordable, propre et respectueux de l’environnement ».

Et surtout, l’ONU, rappelle qu'« à tout âge, les bienfaits de l’exercice sont supérieurs aux risques potentiels d’accidents, par exemple ». Toutefois, faire du vélo peut faire peur, notamment en milieu urbain, et surtout si on se réfère aux chiffres de la mortalité routière. Il y a eu en effet 226 cyclistes tués l’an dernier, ce qui est peu par rapport au nombre d’automobilistes qui ont perdu la vie (1.411), mais qui reste considérable quand on pense que donner un coup de pédale peut-être fatal.

Alors, ami.es cyclistes, que faites-vous pour assurer votre sécurité quand vous roulez ? Êtes-vous particulièrement vigilant.es au Code de la route ? Limitez-vous votre vitesse ? Avez-vous investi dans des équipements de sécurité (casque, sonnette, lumières, etc.) ? Faites-vous réviser régulièrement votre vélo, par vous-même ou un professionnel ? Privilégiez-vous des itinéraires plus longs mais avec moins de circulation automobile ?