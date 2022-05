Un nouveau drame de la violence routière. Dans la nuit de samedi à dimanche, une jeune femme de 24 ans a été mortellement percutée par un chauffard dans le 1er arrondissement de Paris, nous indique une source policière, confirmant une information du Parisien. Tout commence dans le 8e arrondissement dimanche vers 2 heures du matin, quand des agents de la DOPC (Direction de l’ordre public et de la circulation) enjoignent à un véhicule de s’arrêter. Mais le conducteur refuse, fonce sur les forces de l’ordre, sans toutefois les toucher, et prend la fuite.

Une fuite mortelle pour une jeune femme de 24 ans qui traverse à ce moment-là au passage piéton au niveau du quai de la Mégisserie (1er arrondissement) et qui est violemment percutée par le chauffard, ne lui laissant aucune chance. « La victime est décédée sur place », précise la source policière.

Les deux occupants de la voiture en garde à vue

Le conducteur est alors pris en chasse par des motards de la DOPC, avant de percuter un autre véhicule, le forçant à s’arrêter. Le passager s’enfuit à pied, mais est finalement interpellé par la police, ce qui sera également le cas du chauffard.

Les deux hommes, âgés de 23 et 29 ans, ont été placés en garde à vue ce lundi, a indiqué le parquet. « Une enquête a été ouverte du chef d’homicide volontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur aggravé, refus d’obtempérer aggravé et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique » et confiée au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA), a ajouté le parquet.