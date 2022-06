Sept pourcent de la population française est riche, selon l’Observatoire des inégalités. C’est ce que révèle l’édition 2022 de son Rapport sur les riches en France, paru ce mercredi. Selon Anne Brunner, directrice d’études à l’Observatoire des inégalités, « il faut employer le terme riche lorsqu’il semble justifié. Nous proposons de fixer un seuil de richesse à 3.673 euros par mois pour une personne seule ou 5.500 euros pour un couple, le tout après impôts. 4,5 millions d’individus sont concernés. » Ce sont les 7 % dont nous parlions plus haut.

Seuil de richesse en revenus - Observatoire des inégalités

Ce seuil est calculé en prenant en compte le niveau de vie médian. « Celui du milieu de la société, que nous multiplions par 2, explique-t-elle. On considère comme riche une personne qui gagne plus de deux fois ce que gagne le français du milieu. » A Paris, ce seuil est relevé à cause du coût de la vie dans la capitale. « Le seuil d’entrée pour l’ensemble de la commune de Paris est de 5.790 euros par mois après impôt pour une personne seule », détaille Anne Bruner.

Le «Gros caillou 6», dans le 7e, «au sommet du sommet du niveau de vie des riches»

Et l’Ile-de-France concentre la richesse. « 17 % des ménages franciliens possèdent un patrimoine qui les situe parmi les 10 % les plus fortunés, selon l’Insee en 2018 », indique le rapport. Dans le top 20 des grandes villes et arrondissements (+20.000 habitants) où les plus riches sont les plus riches, on dénombre 11 arrondissements parisiens, 5 villes des Hauts-de-Seine (Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret et Sèvres), deux communes des Yvelines (Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye) et une du Val-de-Marne (Saint-Mandé). A la 20e place, on trouve le 6e arrondissement de Lyon.

Dans le 7e arrondissement de Paris, entre les Invalides et la tour Eiffel, « le quartier dit "Gros caillou 6" se situe au sommet du sommet du niveau de vie des riches selon les données 2019 de l’Insee. Le seuil d’entrée parmi les 10 % les plus aisés, après impôts et prestations sociales pour une personne seule, y est de 264.500 euros par an (soit un minimum de 22.000 euros par mois) », révèle le rapport de l’Obersavoire des inégalités. « En matière de logements, les prix astronomiques du mètre carré empêchent toute population ne figurant pas au sommet des revenus de s’y établir. Il y règne un entre-soi très net », souligne l’étude.

Portrait-robot des riches en revenu - Observatoire des inégalités

« Des cadres supérieurs, quinquagénaires ou sexagénaires, plutôt en couple sans enfant, propriétaires. Voici le «portrait-robot» de la France qui va bien, riche ou super-riche. » Et le rapport note «les riches sont donc aussi des hommes, pour la grande majorité», car les femmes ont des niveaux de salaire plus faibles.

« Rapport sur les riches en France, édition 2022 », sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin, éd. Observatoire des inégalités, juin 2022. 10 euros.