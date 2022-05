Attention, (gros) bouchons ! Les zones A, B et C seront en congés ce mercredi 25 mai à la fin des cours. Conséquence, « de très nombreux déplacements » sont annoncés au cours de ce week-end de quatre jours de l’Ascension, alerte Bison futé.

Mercredi et jeudi sont classés rouge (circulation très difficile) et dimanche, noir (circulation extrêmement difficile). Et la Normandie devrait être en première ligne, notamment l’A13.

Le scénario ? Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, « mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables ».

Les horaires à éviter sur l'A13…

Mercredi 25 mai, Bison futé conseille d’éviter l’autoroute A13, entre Paris et Rouen (Seine-Maritime), « de 10 heures à 20 heures » et entre Rouen et Caen (Calvados), de « 10 heures à 18 heures ». Jeudi 26 mai, l’A13 est à esquiver, entre Paris et Caen, « de 8 heures à 17 heures ».

Dans le sens des retours, dimanche 29 mai, il est conseillé d’éviter l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, « de 9 heures à 15 heures » et entre Rouen et Paris, « de 10 heures à 19 heures ».

Une circulation d’autant plus délicate que, parallèlement, la SNCF a annoncé durant sur ce week-end prolongé de l’Ascensiond’importantes perturbations sur les lignes entre Paris et la Normandie, en raison de travaux.