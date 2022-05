Malgré le coup de chaud du début du mois de mai, la sécheresse ne menace pas pour le moment la région Ile-de-France. Selon la carte des territoires à risque d’ici à la fin de l’été 2022 établie par le ministère de la Transition écologique, le risque n’est que « possible » en Ile-de-France quand il est « probable » en Bourgogne-Franche-Comté, voire « très probable » dans l’ancienne région Poitou-Charentes. « Pour l’instant, ça va à peu près, il n’y a pas de sécheresse, confirme Daniel Evain, maraîcher-céréalier à Dourdan (Essonne) et membre de la confédération paysanne. Les terres peu profondes auront peut-être un rendement moins important, mais rien de catastrophique. »

L’agriculteur repousse le comparatif avec l’année terrible de 1976 où « de mémoire, il n’avait pas plu entre début avril et le 14 juillet ». Il attend surtout le mois de juin où il espère un peu d’eau, mais pour l’instant, la saison s’annonce plutôt bonne. Grâce aux températures élevées, « les légumes sont arrivés plus vite que d’habitude ».

L'hypothèse de bassines

Mais si la situation en Ile-de-France n’a rien d’alarmante, cela n’empêche pas les acteurs du monde agricole de s’interroger sur la problématique de la gestion de l’eau. « Avec le changement climatique, c’est devenu une vraie préoccupation, souligne Valérie Lacroute, vice-présidente du conseil régional chargée de l’agriculture et de l’alimentation. Le début de sécheresse est arrivé en mai alors qu’en général, c’est juillet-août, c’est de plus en plus précoce. » Et la collectivité sera amenée à jouer un rôle grandissant sur ces sujets puisqu’à partir du 1er janvier 2023, les régions devront gérer le deuxième pilier de la PAC, à savoir le développement rural. « Et l’objectif de l’Ile-de-France est d’ouvrir une ligne d’intervention budgétaire sur le volet eau », annonce Valérie Lacroute.

Cet « accompagnement des agriculteurs » sur cette question porterait donc sur les problématiques de stockage, d’irrigation et de gestion de l’eau. Concrètement et d’après la vice-présidente, cela pourrait prendre la forme d'« aide à l’investissement sur du matériel pour irriguer en goutte-à-goutte, par exemple ». L’élue n’écarte pas non plus l’hypothèse de bassines qui ont tant fait parler en Nouvelle-Aquitaine, notamment. « L’idée n’est pas de faire des trucs énormes, mais de stocker l’eau de pluie pour ensuite irriguer les cultures. »

Réorienter les cultures ?

A plus long terme, Valérie Lacroute estime qu’il est aussi envisageable de favoriser des cultures moins consommatrices d’eau. « Il va falloir revoir certaines cultures à la baisse comme le maïs ou la betterave sucrière qui demandent beaucoup d’eau, embraye Daniel Evain. Le maïs peut être remplacé par du sorgho et réduire la betterave pourrait aller de pair avec une diminution du sucre dans notre consommation alimentaire. »

L’agriculteur propose aussi de faire plus de légumineuses de type haricots ou lentilles, grosses pourvoyeuses de protéines végétales sans consommer énormément d’eau. Mais pour la vice-présidente de la région, cette réorientation ne doit pas se faire au détriment de notre souveraineté alimentaire, notamment avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur la production mondiale de céréales. « Il y a un juste équilibre à trouver », appuie-t-elle. Comme dans tout système agricole.