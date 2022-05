Quels sont les bienfaits de la danse ?

« A l’origine, la danse orientale a été créée pour maintenir les femmes en bonne santé », explique Olga Akhapkina, professeure ukrainienne de danse récemment arrivée au studio Dancefloor Paris, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce studio propose des cours axés autour du plaisir, du lâcher-prise, du bien-être.

Il met en avant les bienfaits de la danse qui « sont doubles, puisque c’est à la fois un sport et un art », selon Rachel Vanier, cofondatrice du studio. Pour ceux et celles qui osent le moins danser, intimidés par le regard des autres, le studio propose de suivre des cours en distance. Plus d’excuses pour ne pas essayer !