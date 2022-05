Un petit accessoire de 35 centimètres qui pourrait faciliter le quotidien de 22 millions de personnes. Grâce à leur Pass’Manche, Aurore et Sonia Fekhart ont remporté la médaille d’argent du concours Lépine, qui récompense les jeunes inventeurs à la Foire de Paris, fin mai. Originaires de Seine-Saint-Denis, les deux belles-soeurs ont imaginé ce « chausse-pied de la manche » : une tige en silicone composée de onze trous pour fixer la manche d’un habit au poignet. L’objectif est d’aider la personne à s’habiller, en empêchant la manche de remonter quand elle enfile une couche par-dessus. « Le premier trou a été pensé pour les bébés prématurés, explique Aurore Fekhart. Le dernier est destiné aux personnes avec une attelle. Les autres trous servent à l’ajuster correctement au poignet. »

Prototype du Pass'Manche - © Aurore Fekhart

« Cela n’a pas forcément l’air utile pour ceux qui ne sont pas concernés, explique Aurore Fekhart. Mais pour le personnel du domaine médical, pour les enfants et les personnes âgées, malades ou en situation de handicap, cela fait une grande différence. » À la Foire de Paris, le produit a su trouver son public. Aurore et Sonia Fekhart sont reparties avec un carnet de commandes rempli de centaines de noms. Le groupe Korian, gestionnaire d'Ehpad et de cliniques, envisage de commander 30.000 Pass’Manche pour équiper ses établissements.

Un objet pour faciliter les moments difficiles

« Au salon, certaines personnes ont compris qu’on était forcément concernées par cette situation, pour avoir réussi à créer un outil aussi efficace et intuitif », ajoute Aurore Fekhart. L’inventrice est mère de trois enfants, dont une benjamine victime d’une anomalie génétique cérébrale très rare. « Depuis sa naissance, elle passe son temps dans les hôpitaux, confie Aurore Fekhart. On lui pose constamment des perfusions ou des électrodes. Il faut tout le temps lui enlever son haut, puis lui remettre. Je cherchais un objet pour faciliter ces moments-là. Je ne l’ai jamais trouvé alors je l’ai inventé. »

La mère de famille commence par créer un Pass’Manche de 15 centimètres, destiné aux 0-3 ans. Lorsque sa grand-mère qui a de l’arthrose à la main s’intéresse à l’objet, elle réalise que l’objet s’adresse à un public plus large. « Ma grand-mère ne peut pas fermer la main et, quand elle a vu le Pass’Manche, elle m’a dit que cela lui serait très utile », raconte Aurore Fekhart. Elle conçoit alors une seconde version du Pass Manche, allongée de 20 centimètres. « Maintenant, j’aime à dire que le produit est destiné aux 0-118 ans, l’âge de la doyenne française », détaille-t-elle.

Un prêt pour financer la production

En février dernier, Aurore et Sonia Fekhart entreprennent de créer leur prototype et de participer au concours Lépine. Un moyen de se faire connaître, et de confronter leur projet aux personnes concernées. « Je voulais voir s’il intéresse d’autres personnes que ma fille et ma grand-mère », plaisante la première. Sur place, c’est un franc succès. Nombreux sont ceux qui veulent tester le produit. « Chacun venait avec son problème, et ses idées pour s’approprier le produit, complète-t-elle. Une personne qui a perdu sa main nous a expliqué qu’elle pourrait s’en servir en l’attachant à son bras, au lieu du poignet, par exemple. »

Ce jeudi, Aurore et Sonia Fekhart ont passé un entretien auprès du jury d’Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis, un réseau associatif qui soutient les jeunes entrepreneurs. L’organisme leur a accordé un prêt de 25.000 euros pour financer la production de leur Pass’Manche. Elles préparent désormais la commercialisation de leur produit, qu’elles comptent vendre au prix de 7 euros. Pour elles, le prototype a fait ses preuves lors du concours. « Et quel crash test que de faire le concours Lépine ! », se réjouit Aurore Fekhart.