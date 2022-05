« J’aimerais que ce soit mieux entretenu », affirme un touriste. « Il y a trop de voitures », estime un autre. Et même, « il y a trop de touristes, renchérit un Danois de passage dans la capitale. On les reconnaît à leur gros sac à dos. » Si les Parisiens ne sont pas toujours tendres avec l’avenue des Champs-Elysées, les touristes internationaux font également la fine bouche. Ils ne manquent pas une occasion de rappeler que l’avenue chantée par Joe Dassin n'est pas à la hauteur de leurs attentes. « C’est loin d’être le plus bel endroit de Paris », assure Tobias, venu de Copenhague.

La semaine dernière, la Mairie de Paris et le Comité Champs-Élysées ont présenté leur projet de transformation urbaine pour « Réenchanter les Champs-Élysées ». Extension du jardin des Tuileries, réduction de la circulation autour de l’arc de Triomphe et de nombreux travaux envisagés pour faire revenir les Parisiens sur l’avenue. Les premiers chantiers débutent ce mois-ci. 20 Minutes est allé à la rencontre des touristes étrangers pour connaître leurs attentes pour la "plus belle avenue du monde".

« La vue est gâchée par toutes ces voitures »

« Ce n’est pas aussi joli que tout le monde le dit, regrette Jamie. C’est juste une grande avenue avec beaucoup de voitures. » Ce jeune Londonien vit sa promenade sur les Champs Elysées comme une désillusion. « On ne peut même pas voir l’avenue, la vue est gâchée par toutes ces voitures », ajoute-t-il. « Elle ne correspond pas à ce qu’on s’imagine, à la manière dont les livres et les films la dépeignent, confirme Loïs, un touriste espagnol. On oublie souvent que Paris est une importante capitale, où il y a beaucoup de monde. »

La proximité des voitures ainsi que le bruit et la pollution qu’elles entraînent rebutent les touristes. « Je préfère largement aller me promener dans les petites rues du 5e arrondissement, qui ont bien plus de charme », commente Tobias. Le touriste danois se dit particulièrement enthousiaste envers le projet de la mairie de Paris de réduire la place de la voiture le long de l’avenue. « Cela pourrait faire une vraie différence s’il n’y avait pas autant de voitures », confirme un touriste espagnol.

Conserver l’avenue « comme à l’origine »

Mais tous les touristes ne sont pas emballés par les travaux qu’envisage la mairie de Paris. « L’avenue peut certainement être améliorée mais cela me semble important de la conserver aussi proche que possible de ce qu’elle était à l’origine, considère Loïs. Elle a toute une histoire, et ce serait dommage de perdre cela. » Il concède qu’un peu plus d’entretien des trottoirs et des arbres le long des Champs-Élysées seraient une bonne chose.

« C’est une très jolie avenue », maintient un couple d'Israéliens. En voyant les visuels des travaux envisagés sur les Champs-Élysées, la touriste s'empresse d'affirmer qu'elle « préfère comme c’est maintenant ». Même si l’avenue n’est pas exactement comme elle se l’imaginait, elle n’y changerait rien. Enfin, elle aimerait tout de même faire ouvrir les boutiques de luxe les lundis.