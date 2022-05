Après la chambre des secrets d’Harry Potter, voici la chambre des secrets du Moulin Rouge ! Et il est possible d’y dormir grâce à un partenariat entre le fameux cabaret et Airbnb. Trois nuits (les 13, 20 et 27 juin) sont disponibles à l’intérieur du célèbre moulin dans un décor un peu kitschouille rappelant les grandes heures de la Belle époque. Le tarif est particulièrement attractif puisqu’il ne faudra débourser qu’un euro par nuit.

Mais il ne s’agit pas que d’une simple nuitée comme dans un hôtel aseptisé en bord de zone d’activités, promet le communiqué de presse. Ainsi, est-il précisé qu’après « une visite exceptionnelle des coulisses et une rencontre avec la meneuse de revue, les voyageurs pourront déguster un somptueux dîner dans la tradition de la gastronomie française, puis admirer, en places VIP, le spectacle Féerie, avant de passer une nuit inoubliable dans l’emblématique moulin ». Tout un programme.

Et on laisse le dernier mot à la meneuse de revue Claudine Van Den Bergh : « L’évasion se prolonge dans les décors intérieurs du célèbre moulin, inspirés de la Belle Époque, qui transporteront les voyageurs aux origines de ce cabaret intemporel ». Ah et pour réserver, il faudra se connecter mardi 17 mai à partir de 19 heures sur airbnb.com/moulinrouge​. Bon courage !