Envie de stimuler vos papilles ? Un « Championnat du monde des cuisines du monde » se tient ce week-end à Zone Sensible, la ferme urbaine de Saint-Denis. Dans le cadre des 48 heures de l’agriculture urbaine, et de la journée Porte Ouverte de la Ferme urbaine de Seine-Saint-Denis, le collectif du Parti Poétique et l’équipe du In 93 se sont associés pour créer ce championnat.

Dès 11h30 ce samedi, les habitants du département pourront prendre part à la compétition pour tenter de gagner des repas dans les restaurants partenaires de l’initiative, des cours de cuisine à Zone Sensible, des lots de vaisselle ou encore des outils de cuisson. Les organisateurs espèrent surtout mettre en avant les richesses culinaires du territoire, fort de sa diversité.

Le championnat se compose de deux concours, qui s’achèveront en septembre. Les jeunes de Seine-Saint-Denis, et amateurs de cuisine, peuvent participer au concours « Recette de famille ». Ils doivent être accompagnés d’un membre de leur famille. Un autre concours, nommé « Cuisine et création », se fait en duo entre un artiste et un cuisinier professionnel, dont l’un au moins à des liens avec le département. Ils doivent créer un plat à partir de produits issus du département, pour mettre à l’honneur le « Made in Seine-Saint-Denis ». Rendez-vous sur le site du Parti Poétique pour candidater.