En avril, ne te découvre pas d’un fil. Il a donc fallu attendre mai pour que le masque ne soit plus obligatoire dans les transports en commun. C’est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui l’a annoncé mercredi pour une mise en application ce lundi. « Le port du masque reste recommandé, mais n’est plus obligatoire », a-t-il néanmoins précisé, jugeant que cette contrainte n’était « plus adaptée » alors que la vague actuelle de Covid-19 est en train de fortement diminuer dans le pays.

Que pensez-vous de l’abandon du masque obligatoire dans les transports en commun ? Allez-vous continuer à le porter après lundi ? Le porterez-vous occasionnellement, notamment pour les longs trajets ? Éviterez-vous de vous asseoir à côté d’une personne sans masque ? Vous étiez un(e) opposant(e) au port du masque, cette décision vous fera-t-elle revenir dans les transports en commun ?