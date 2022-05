Ils étaient six à agir en justice. Les enseignants d’une école élémentaire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui contestaient leur mutation contrainte par le rectorat au nom de « l’intérêt du service », ont été déboutés par le tribunal administratif de Montreuil​, a appris l’AFP mercredi.

La juge des référés a estimé que les arguments opposés par les enseignants de l’école Louis-Pasteur n’étaient pas fondés, selon une ordonnance consultée par l’AFP. L’intention du rectorat de l’académie de Créteil n’était pas de les « sanctionner » ni de « remettre en cause » leur engagement syndical, mais d’agir face à « la dégradation du climat » au sein de l’établissement, a-t-elle considéré.

Enquête administrative

La juge a également estimé que « l’intérêt supérieur de l’enfant » était respecté car des professeurs remplaçants ont été affectés dans les classes concernées. Les enseignants mutés avaient exprimé leurs craintes face à une rupture brutale avec les élèves, dont certains sont en grande difficulté ou porteurs d’un handicap.

Ces six professeurs, cinq femmes et un homme, avaient déposé un référé-liberté (procédure d’urgence) aux côtés des syndicats Sud Education 93 et SNUipp-FSU 93, ainsi que de parents d’élèves, pour contester leur mutation entrée en vigueur lundi. Elle résulte d’une enquête administrative conduite de novembre 2021 à mars 2022 sur le fonctionnement de cet établissement classé REP +, accueillant environ 300 élèves.

Une directrice partie

L’arrivée d’une éphémère directrice en septembre dernier avait détérioré les rapports avec l’équipe, selon le récit des enseignants. Puis un article sur le « gauchisme à l’école », paru en janvier dans le magazine conservateur l’Incorrect, avait mis le feu aux poudres. La directrice, qui y témoignait anonymement, avait ensuite quitté l’établissement.

L’Éducation nationale reproche notamment aux enseignants une « posture d’opposition systématique », des tentatives d’imposer « un cadre d’autogestion » ou encore « une attitude manipulatrice ». Il s’agit d'« allégations » sans fondement ni preuve, selon les professeurs, qui sont dans « l’incompréhension » face à des dossiers « vides » de preuves.

Leur avocat Me Arié Alimi a indiqué mercredi à l’AFP que ses clients réfléchissaient à un éventuel appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.