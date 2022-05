Vous vous sentez lésés à votre sortie de la Foire de Paris ? La commissaire de l’exposition vous invitera certainement à vous tourner vers le stand des médiateurs professionnels. Au fond du Hall 2 du Parc des Expositions, à Porte de Versailles, derrière trois professionnels se tiennent gratuitement à disposition des clients et des commerçants pour leur venir en aide, en cas de litige. Jusqu’au 9 mai, comme chaque année depuis dix ans, ils interviennent à la Foire de Paris. « C’est la première à nous avoir fait confiance », confie Laurent Metz, médiateur professionnel.

« On a réglé une grosse dizaine d’affaires depuis la semaine dernière », ajoute-t-il. Depuis le début de la foire, le 28 avril, ils se sont occupés d’affaires concernant des produits d’une valeur de 10.000 à 40.000 euros. Le plus souvent, le conflit éclate entre les commerçants et leurs clients. Malgré l’obligation de l’indiquer sur les stands, beaucoup ne savent pas que le droit de rétractation n’est pas effectif pour les achats faits en foire.

Chercher des solutions rationnelles

« On m’a fait payer 38.000 euros pour une installation photovoltaïque, raconte Michèle Mermoz, une cliente. En parlant avec un autre commerçant, j’ai appris que cela valait plutôt 8.000 euros. » Désemparée, la cliente s’est tournée vers la commissaire de l’exposition, qui l’a redirigée vers le stand des médiateurs professionnels. Après l’intervention des médiateurs, la vente a pu être annulée.

« Une relation est construite sur trois choses : le juridique, le technique et l’émotion, explique Laurent Metz. Lorsqu’il y a conflit, c’est que l’émotion prend le dessus sur tout le reste. » Les médiateurs interviennent à ce moment pour faire redescendre l’émotion, afin que des solutions rationnelles puissent être envisagées.

« Une alternative à la justice »

« S’il n’y avait pas eu les médiateurs, j’aurais porté plainte, ajoute Michèle Mermoz. Cela ne se serait pas arrêté là. » La cliente se dit soulagée de l’aide de ces professionnels qui lui ont évité de longues et coûteuses procédures judiciaires. « Et puis, avec la justice, les personnes sont souvent frustrées parce que l’issue du conflit ne leur convient pas, rappelle Laurent Metz. Au contraire, on cherche à faciliter l’échange mais les deux parties décident seules de la solution au conflit. »

Le rôle des médiateurs professionnels est de plus en plus utilisé pour désengorger la justice. Depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel de la consommation doit permettre à ses clients l’accès à un dispositif de médiation en cas de litige. « Tout litige de moins de 5.000 euros qui passe devant le tribunal doit également passer par la case médiation », complète Laurent Metz. La plupart du temps, le conflit est résolu en deux mois, pour un prix de 2.000 à 4.000 euros. La prochaine étape ? « L’instauration d’un droit à la médiation », qui empêcherait les parties accusées de se défiler.