« En réalité, tout a été tourné en studio : il n’y a rien à voir à l’intérieur. » Fabien Buonavia, guide du « Emily in Paris Tour », se tient devant un immeuble haussmannien situé place de l’Estrapade, tout près du Panthéon, où habite l’héroïne incarnée par Lily Collins. Guide de formation, il a commencé par exercer dans le sud du pays, à Marseille puis à Cassis. En mars 2021, il crée son propre circuit qui retrace les lieux emblématiques de la série Netflix, dont l’intrigue se situe à Paris.

« L’idée de ce tour m’est venue en regardant la série, explique le jeune homme désormais parisien. J’ai remarqué qu’on pouvait facilement rejoindre à pied tous les lieux où se rend Emily ». En un parcours bien ficelé, du Panthéon au Palais-Royal, en passant par la place de la Contrescarpe, le Jardin du Luxembourg, le quartier de Saint-Germain-des-Prés et le Pont des Arts, il fait visiter Paris autrement.

Visiter Paris autrement

« On a déjà une visite guidée de la ville mais celle-là nous apprend de nouvelles choses, insiste Alissa, une touriste hollandaise. C’est plutôt complémentaire. » Fabien Buonavia tient à ce que son « Emily in Paris Tour » soit l’occasion d’apprendre l’histoire et l’architecture de Paris. « J’essaye d’apporter quelque chose, explique-t-il. S’ils veulent uniquement voir les lieux de la série, ils n’ont pas besoin de moi. Ils peuvent aller sur Google. »

Sa visite comble tout de même les plus grands fans de la série, souvent des touristes étrangers qui idéalisent la capitale. Le groupe commence par un arrêt à la boulangerie Moderne, près du Panthéon, où Emily mange son premier croissant. « Ici, je leur prends toujours quelque chose à manger », confie le guide. Les plus chanceux ont l’occasion de voir les acteurs en plein tournage. « Je surveille les story Instagram des acteurs, explique Fabien Buonavia. Lorsqu’ils filment, j’essaye de repérer où ils sont pour y emmener les visiteurs. »

L’impact d’Emily in Paris dans la capitale

Si vous souhaitez vous installer dans les beaux quartiers de la capitale et vivre une vie « à la Emily », « vous allez devoir débourser une grosse somme », prévient Fabien Buonavia. Vivre comme dans la série, c’est aussi beaucoup de marche. « Bien sûr, Emily ne prend jamais le métro, raille-t-il. C’est une série américaine. » Conscient que la vie parisienne dépeinte dans la série est éloignée de la réalité, il prend plaisir à souligner certains clichés.

Ces visites « s’adressent surtout à un public étranger, qui a l’habitude de voyager », précise-t-il. Le guide reconnaît « l’impact économique indéniable » pour les commerces qui apparaissent dans la série. « Et puis, pour moi ! », ajoute-t-il. En passant par Airbnb experience, il propose deux à trois visites par semaine, pour 30 euros par personne. Même s’il garde un travail à côté pour vivre, il espère pouvoir continuer à développer son activité. Cela s’annonce de bon augure. « Cet été, il y aura le tournage de la saison 3 », se réjouit-il.