En 2022, Transilien embauche par wagons entiers. En tout, « 600 agentes et agents seront recruté(e)s cette année par SNCF Voyageurs​ chez Transilien SNCF », indique le communiqué de l’entreprise. Dans le détail, on recherche « 200 conductrices et conducteurs de train et de tram-train, 150 commerciales et commerciaux en gare, 150 techniciennes et techniciens de maintenance des trains et agentes-agents de manœuvre des trains, 40 agentes et agents de production et 60 cadres ». Et si certains postes requièrent un niveau CAP/BEP ou Bac + 2, d’autres n’exigent aucun diplôme particulier.

Pour Transilien SNCF, ce volume d’embauche s’explique par « des ambitions d’améliorations constantes des services aux voyageurs ». Concrètement, dans son contrat 2020-2023 avec Ile-de-France Mobilités, Transilien est jugé sur deux indicateurs principaux, la ponctualité et la qualité et l’offre de service. Il doit donc faire en sorte de disposer de suffisamment de personnels pour répondre à ces indicateurs. De manière plus conjoncturelle, de nouveaux agents(e)s sont requis pour « la préparation de la mise en service d’EOLE, le prolongement à l’ouest de la ligne du RER E », indique Transilien. C’est aussi le cas pour le renouvellement des matériels roulants « nécessitant de forts besoins en compétences techniques » et la « mise en place de la nouvelle offre de services Transilien SNCF dans les gares d’Ile-de-France ».

Fermer des guichets pour mieux embaucher

Or cette nouvelle offre de services, qui a suscité une intense mobilisation syndicale au début de l’année, prévoit la fermeture de nombreux guichets en Ile-de-France, 133 selon le syndicat SUD-Rail. Et de l’autre côté, on embauche, 150 commerciaux en gare ? « Ce n’est pas du tout contradictoire, assure Transilien. Les agents dont les guichets sont supprimés intégreront des équipes mobiles mais effectueront le même travail. Et nous avons besoin de nouveaux agents pour améliorer le service. »

Evidemment, côté syndical, ce n’est pas la même chanson. Selon SUD-Rail, la réorganisation des services dans les gares doit aboutir à la suppression de 338 postes, chiffres démentis par Transilien. Pour Fabien Villedieu, conducteur de train et représentant SUD-Rail au conseil d’administration de la SNCF, ces embauches s’expliquent car malgré les suppressions de postes, « il manque du monde ». « Le mode de fonctionnement normal chez les commerciaux se fait avec 100 à 200 postes non tenus que Transilien essaie de combler avec sa réorganisation », argue le syndicaliste. Il dénonce également « beaucoup de turn-overs et de démissions » consécutives à la nouvelle offre de services.

D’autre part, Fabien Villedieu estime que le volume d’embauches chez les conducteurs et techniciens est lié à la disparition du statut pour les nouveaux entrants. « Le statut et la retraite à 50 ans, c’était la carotte qui faisait tenir malgré les horaires décalés et le travail pendant les vacances, estime-t-il. C’était un levier d’attractivité et de fidélisation qui n’existe plus. Et aujourd’hui on a du mal à recruter et il y a beaucoup plus de démissions qu’il faut remplacer. » Il s’inquiète également des conséquences de ce turn-over. « Si un conducteur qui est formé et payé par la SNCF pendant un an, démissionne au bout de deux-trois ans, c’est une catastrophe économique. »

Transilien SNCF est beaucoup moins alarmiste. « La fin des recrutements au statut ne semble pas avoir affecté l’attractivité des métiers au sein de la SNCF, qui continue de générer des flux réguliers de candidatures », assure-t-il. Il vante « un package (rémunération/avantages) qui demeure attractif ». Pour le militant SUD, le salaire net d’un conducteur se situe autour de 1.900 euros (primes comprises) ne peut pas être considéré comme attractif. On saura néanmoins dès la fin de l’année si la SNCF, malgré la fin du statut, est encore attractive et si elle a réussi à trouver ses 600 nouveaux agent(e)s.