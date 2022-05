Aucun arbre ne sera finalement abattu. La mairie de Paris rétropédale après la polémique sur l’abattage d’arbres anciens au pied de la Tour Eiffel. La majorité annonce finalement vouloir éviter l’abattage des 22 arbres concernés par le projet « OnE I », qui vise à végétaliser et piétonniser la perspective allant du Trocadéro à la Dame de Fer. « Dans un contexte de crise écologique où la place de l’arbre est extrêmement forte et symbolique, cette question suscite une forte charge émotionnelle de l’opinion publique dont il faut tenir compte », avance Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris chargé de la végétalisation de l’espace public.

Avec @Anne_Hidalgo, nous réorientons le projet dans ce sens. C’est la philosophie que nous portons : adapter l’urbanisme au patrimoine végétal existant. https://t.co/kV50lG2J2K — Emmanuel Grégoire (@egregoire) May 2, 2022

La majorité semble avoir décidé de réorienter entièrement sa politique en matière d’urbanisme. « La décision de madame Hidalgo est de dire que, désormais, les projets urbains se font à partir des arbres, explique l’élu. Plutôt que de les impacter, on pense les projets de manière à préserver ce patrimoine. » En ce sens, les locaux destinés aux salariés de la Tour Eiffel et les bagageries qui devaient être construits sur le Champ-de-Mars pourraient être déplacés.

Préserver les arbres anciens

Le projet « OnE I » prévoit de débitumer et végétaliser 1,7 hectare entre le Trocadéro et la tour Eiffel. Pour ce faire, 22 arbres auraient dû être abattus, et 200 autres plantés en compensation. Une initiative décriée par les activistes écologistes, à travers une pétition qui dépasse aujourd’hui les 111.000 signatures. « Débitumer le Trocadéro ne va pas donner le même sol qu’au Champ-de-Mars », raillait Christine Nedelec, présidente de France Nature Environnement Paris, avant de connaître le revirement de la mairie de Paris. Elle rappelait la richesse de la biodiversité dans le jardin au pied de la Tour Eiffel, un espace boisé classé.

« Penser qu’on va abattre un arbre ancien, en pleine maturité, et qu’on va pouvoir compenser cela en plantant des arbres jeunes ailleurs, c’est ne pas comprendre la nature, ajoutait-elle. Il faudrait planter 3.000 arbres pour espérer, à l’avenir, obtenir quelque chose qui ait une équivalence écologique avec ces arbres. » Sans compter le laps de temps de 30 à 40 ans avant que ces arbres ne se déploient.

Repenser l’urbanisme à Paris

Le projet « ne respecte pas la charte de protection de l’arbre [adoptée en octobre 2021] », affirmait hier Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste, qui a voté en faveur du projet. On nous a dit qu’il n’était pas possible de construire ailleurs sauf à mettre en péril le projet mais visiblement il y a eu des nouvelles informations », faisant ainsi référence à un tweet d’Emmanuel Grégoire promettant de ne détruire aucun arbre centenaire.

« On a demandé un rendez-vous avec la mairie pour une étude révisée de ce projet « OnE I » et des autres projets d’urbanisme en cours, afin de voir si d’autres arbres pourraient être sauvés », indiquait Fatoumata Koné. Une volonté sur laquelle semble s’aligner la majorité à la mairie. « Le grand changement, c’est que maintenant on va continuer à planter des arbres même si on n’en abat pas », promet de son côté Christophe Najdovski. Depuis le début de la mandature d’Anne Hidalgo, 38.500 arbres ont été plantés, dont 23.273 pendant l’hiver 2021/ 2022.