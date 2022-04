Cinq stations de la ligne 1 fermées pendant cinq jours. De ce samedi à mercredi, les stations Argentine, Charles-de-Gaulle – Etoile, George-V, Franklin-D.-Roosevelt et Champs-Elysées-Clémenceau seront fermées à Paris. La raison ? Le « renouvellement d’un appareil de voie au niveau de la station Charles-de-Gaulle-Etoile », indique la RATP dans un communiqué. Le service de la ligne est maintenu normalement entre Porte Maillot et La Défense et entre Concorde et Château de Vincennes.

« Pendant cette fermeture partielle de la ligne 1, les voyageurs sont invités à utiliser le RER A entre La Défense et Nation ou à emprunter les lignes de bus 42 et 73 qui disposent chacune plusieurs arrêts à proximité des stations fermées. A noter que la station Charles-de-Gaulle – Etoile restera desservie normalement par le RER A », annonce la régie.