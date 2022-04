Le week-end dernier, certains d’entre vous ont peut-être remarqué que la rue devant l’entrée du Monoprix de Beaugrenelle (Paris 14e) était plus propre. Ils peuvent remercier Rayan Khan, un « héros du quotidien », selon Marie-Pierre Bigot qui a fait sa rencontre devant le magasin. Le jeune homme de 21 ans a pour projet d’embellir la capitale en la débarrassant de ses déchets. « Et il y a du travail », affirme-t-il. Rayan habite à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, une ville qu’il trouve « bien moins jolie que Paris ». Il compte étendre son action en Ile-de-France, aussi loin que son Navigo le lui permet.

« J’ai d’abord cru à un agent de propreté de la ville, la première fois que je l’ai vu, explique Marie-Pierre. Puis j’ai constaté son jeune âge, et il n’avait pas de gilet de la ville, alors je suis allée lui parler. » Cette ancienne directrice de communication, engagée au sein de l’association Citoyennes, Citoyens de Paris 14, a décidé de faire connaître l’action citoyenne du jeune homme.

« Et pourquoi pas moi ? »

« Je traînais sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos de gens qui nettoyaient l’environnement. A ce moment-là, je me suis dit : « Et pourquoi pas moi ? » », raconte Rayan. Sans attendre, il se rend chez Leroy-Merlin, achète des sacs-poubelle, des gants et une pince pour ramasser des déchets. Le matériel d’entretien ne lui est pas étranger. La semaine, il travaille dans un ESAT, un établissement destiné aux personnes en situation de handicap. Régulièrement, il est chargé de l’entretien de locaux d’entreprises.

Son action lui semble naturelle. Il concède que « la propreté c’est son truc ». Par terre, il trouve des mégots, surtout, mais aussi des boîtes de cigarettes, des canettes, des sacs en plastique et des cartons. « C’est important de les ramasser parce que les laisser par terre a un impact sur l’ environnement », prévient-il.

« Des personnes s’arrêtent dans la rue pour me félicite mais ça ne va pas plus loin »

« J’adore Paris mais la ville devient de plus en plus sale », regrette Marie-Pierre. Un constat partagé par de nombreux Parisiens, en témoigne l’ampleur croissante du mouvement #saccageparis. Nombreux sont ceux qui saluent l’action de Rayan. « J’ai partagé son histoire sur LinkedIn et il a reçu de nombreux messages de soutien », commente-t-elle. « Souvent, des personnes s’arrêtent dans la rue pour me féliciter, confirme le jeune homme. Mais cela ne va pas plus loin. »

« Personne n’accepte de venir nettoyer avec nous », regrette Marie-Pierre Bigot, qui rejoint désormais Rayan certains week-ends. Mais, le jeune homme refuse de pousser les gens à faire comme lui. « Je le fais parce que j’aime cette activité. Si des gens veulent le faire aussi, on nettoiera plus vite et tant mieux pour la planète. » Il reconduit son action ce samedi, à Paris. S’il vous prend l’envie de jeter votre mégot dans le coin, pensez à lui et à l’environnement.