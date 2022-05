D’ici deux semaines, les habitants d’Aubervilliers pourront rejoindre Saint-Lazare en vingt minutes ! L’ouverture des deux nouvelles stations Aimé-Césaire et Mairie d’Aubervilliers, dans le prolongement de la ligne 12, est prévue le 31 mai. Après dix années de chantier. La commune de Seine-Saint-Denis « était l’une des plus grandes villes de la proche couronne qui n’était toujours pas desservie par le métro, souligne Emilie Le Gall, en charge de la maîtrise d’ouvrage. Cela va être un grand changement pour ses habitants. » La RATP attend jusqu’à 40.000 voyageurs quotidiens sur ce nouveau tronçon de voie, 15.000 à Aimé-Césaire et 25.000 à Mairie d’Aubervilliers.

Ces stations vont ouvrir avec plus de quatre années de retard. « Cela fait suite à des défis techniques, liés à la nappe phréatique à proximité, à la présence d’opérateurs réseaux dans le sol, et à l’arrêt des travaux pendant la crise sanitaire », explique Tony Mailly. Si la régie refuse d’indiquer le coût final du projet, le chef de projet reconnaît que ces embûches se ressentent sur le coût final. En 2006, l’Etat a voté un budget initial de 175 millions d’euros.

​L’équivalent d’un immeuble de 7 étages sous la surface

Le quai du métro est situé à 22 mètres de profondeur. Mur blanc, sol noir, « on a penché pour de la sobriété », explique Emilie Le Gall. « Il y a une construction d’une taille équivalente à celle d’un immeuble de 7 étages sous la surface », ajoute Tony Mailly. Dans la grande salle de distribution, des anneaux lumineux, qui constituent la « marque de fabrique » des dernières gares de la RATP, sont utilisés pour laisser entrer la lumière naturelle au maximum. « Et puis, en transparence, on verra une fresque en hommage à Aimé-Césaire », indique Emilie Le Gall.

Salle de distribution de la station de métro Aimé Césaire. - © Mathilde Desgranges / 20 Minutes

Du béton et des tôles ondulées sont utilisés pour l’aménagement de la station. Des tôles perforées, utilisées pour une meilleure acoustique, habillent également le plafond. La station se veut moderne. Elle est entièrement équipée pour permettre l’automatisation de la ligne même si cette opération, qui nécessite de lourds travaux, n’est pas envisagée pour le moment.

Connecter les anciennes voies et les nouvelles

Une pelleteuse roule le long des rails, dans le tunnel entre les stations Front Populaire et Aimé-Césaire. Elle transporte des pierres, puis les dépose dans un train de travaux. Au loin, des ouvriers retirent les anciens rails. En arrière-gare de la station Front Populaire, le terminus, des voies de garage existent déjà. « On va les transformer en voies courantes, sur lesquelles les métros peuvent rouler jusqu’à 70 km/h », annonce Tony Mailly. L’une d’elles, sur les quatre qui existent, est conservée pour permettre aux trains de faire demi-tour en cas d’incidents sur la ligne.

La fin des travaux dans la station de métro Aimé Césaire. - © Mathilde Desgranges / 20 Minutes

Entre les 23 et 27 avril, les habitués de la ligne ont pu remarquer une coupure d’exploitation, à partir de Jules-Joffrin. Pendant cinq jours, une soixantaine d’hommes ont travaillé à connecter les anciennes voies aux nouvelles. Depuis la fin de ce raccordement, le métro marche à blanc pour tester le fonctionnement des trains. Il dessert la station Aimé-Césaire, sans voyageurs. Gare à la tentation de ne pas descendre au terminus, des tests de sécurité sont encore en cours.