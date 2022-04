C’était possible, naguère, avec Autolib. Les abonnés et abonnées du service d’autopartage n’avaient plus qu’à sortir leur passe Navigo pour louer un véhicule. Île-de-France Mobilités réédite l’expérience, avec le service d’autopartage Communauto, présent dans tous les arrondissements de Paris et une dizaine de communes en première couronne.

Les Franciliens et Franciliennes pourront retrouver voitures et utilitaires à louer géolocalisés directement dans l’application Île-de-France Mobilités. Ils et elles n’auront plus ensuite qu’à utiliser leur passe Navigo comme clé pour le déverrouillage. Il faudra attendre néanmoins le mois de mai pour les détenteurs et détentrices d’iPhone.

Depuis le mois de février, il est également possible via l’application Ile-de-France Mobilités (IDFM) de débloquer un Vélib'. De quoi faciliter l’intermodalité !