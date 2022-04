Dans le film Pluie d’enfer, Christian Slater est aux prises avec une bande de malfrats en pleine inondation pour tenter de sauver un formidable magot. Et dans le film PPRI*, la RATP tente de sauver ses stations de métro d’une Seine hors de contrôle. Ce mercredi matin, une répétition générale se tenait à proximité du métro Invalides. Ici point de stars hollywoodiennes, on a préféré les agents de maintenance de la RATP – ça fait plus authentique, demandez à Bruno Dumont –, et à la réalisation, on retrouve David Courteille, coordinateur général du PPRI RATP.

Comme dans Pluie d’enfer, le scénario est simple, la Seine est en crue et elle menace de se répandre sur l’esplanade des Invalides, il faut donc protéger les grilles d’aération de la station de métro souterraine. Pour cela, deux méthodes : un ouvrage maçonné avec parpaings et mortier et un ouvrage avec des batardeaux, des lattes en alu qui s’empilent. Sur le barrage maçonné, ils sont une petite dizaine d’agents à s’activer avec casques de chantier ou casquettes vertes et tenues vertes et noires siglées du logo de la RATP. Sur les batardeaux, moitié moins.

Les parpaings de 30 kg chacun sont convoyés par camion depuis les plateformes logistiques de la RATP. - G. Novello

Le mortier en action

« On essaie de passer de la maçonnerie aux batardeaux, explique David Courteille. C’est plus rapide et facile à mettre en place, ça ne demande pas de compétence en maçonnerie, c’est réutilisable, facilement stockable et ça prend moins de place. » Côté inconvénient, ça coûte plus cher, c’est pourquoi encore aujourd’hui, dans le plan de lutte contre la crue de la RATP, 70 % des ouvrages sont prévus en maçonnerie. Ces derniers sont indispensables « dans les zones où la pression de l’eau risque d’être forte et où les batardeaux pourraient céder », précise le coordinateur du PPRI. De plus, l’installation des batardeaux demande un travail préparatoire en amont pour fixer au sol les supports de ces derniers, or parfois il n’y a pas la profondeur nécessaire.

Les batardeaux s'empilent comme dans un jeu de construction. - G. Novello

La bétonneuse tourne à plein et crache son mortier avec régularité, pendant que les agents fabriquent des gabarits en bois et que d’autres empilent les parpaings de 30 kg. Ils en ont pour 8 à 9 heures de travail avant de terminer cette mini-enceinte de 1,20 m de hauteur. A 50 mètres, autour d’une autre grille, trois ouvriers montent les batardeaux et l’ouvrage de plus de deux mètres de haut est achevé en moins de deux heures. D’autres agents de la RATP portant des casquettes bleues « PPRI 2022 » prennent des notes pour un retour sur expérience le plus précis possible. « Cet exercice nous permet de tester ce qui fonctionne ou pas. Est-ce qu’on a tous les matériaux ? Le personnel nécessaire ? Par exemple, il faut vérifier que les agents sont bien formés et habitent dans des zones accessibles en cas de crue », détaille David Courteille.

La fameuse crue de 1910

Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu d’inondation sur l’esplanade des Invalides, mais le propre de la prévention du risque est de prévoir ce qui ne s’est jamais produit. Même si on s’appuie quand même sur le passé. « Nous travaillons avec une cartographie très précise de l’inondation de 1910, mise à jour en tenant compte des nouveaux aménagements urbains, explique David Courteille. Et la tendance est à l’augmentation des crues. Même s’il pleut moins souvent, il pleut plus fort. Et avec la bitumisation des sols, les eaux vont davantage vers les fleuves, comme la Seine. »

Voici un point de fixation pour batardeaux, près de la station Invalides. - G. Novello

David Courteille surveille donc de près la hauteur d’eau au Pont d’Austerlitz : « C’est à partir de 6,60 m que l’on commence l’édification. » Quatre phases successives peuvent être déclenchées en fonction de la montée des eaux. Au dernier stade, environ 800 agents de la RATP seraient sur le pied d’œuvre pour construire 429 ouvrages de protections. « En 2016, la Seine n’est pas montée assez haut pour qu’on ait besoin de lancer la construction, mais depuis, on a étendu la période de risque de mi-novembre au 1er juin. » Et chaque année, la RATP met en œuvre un exercice de ce type pour s’éviter un mauvais film catastrophe.

*Plan de prévention du risque d’inondation