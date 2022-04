On les entendait autrefois chanter, voler ou bourdonner dans nos contrées, mais elles ont disparu. En Ile-de-France, des dizaines d’espèces de sauterelles, papillons et libellules sont aujourd’hui considérées comme éteintes, selon l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF), qui a publié en février la troisième de ses « listes rouges » d’espèces d’insectes menacés. 20 Minutes a choisi de vous présenter trois de ces petites bestioles devenues invisibles, afin de les faire vivre, a minima, dans nos mémoires.

L?Azuré des mouillères - ARB

L’Azuré des mouillères

Plus d’une espèce sur trois de papillons de la région est actuellement menacée ou a disparu. Sur les 135 espèces de papillons recensées, 18 ont complètement disparu. L’Azuré des mouillères n’a pas été revue en Ile-de-France depuis 1993. Sa survie dépend d’un fragile équilibre entre la présence de sa plante hôte, la Gentiane et celle d’une fourmi, la Myrmica scabrinodis, selon Hemminki Johan, chargé d’études à l’ARB. Les chenilles consomment la fleur et les fourmis sont attirées par des phéromones que les chenilles libèrent. La chenille de l’Azuré des mouillères imite le comportement des larves de fourmis et va même « jusqu’à émettre des stridulations semblables à celles produites par leur reine », explique Hemminki Johan. Le but : être amené dans la fourmilière et se délecter des larves de fourmis, tout en étant choyé pendant des mois… Selon le chargé d’études de l’ARB, l’Azuré des mouillères « a souffert du drainage, de la mise en culture et de l’amendement des prairies humides. La fauche en début d’été ou l’embroussaillement de son habitat lui a également été préjudiciable ».

La Decticelle des alpages - ARB

La Decticelle des alpages

Le saviez-vous ? La France compte 220 espèces de sauterelles, de criquets et autres grillons. Parmi les 63 espèces évaluées en Ile-de-France par l’ARB îdF, 14 sont menacées. Et quatre sont carrément considérées comme « régionalement éteintes », soit des espèces qui ont « historiquement présenté une preuve de reproduction dans la région et qui n’ont pas fait l’objet d’observation régionale depuis 1997 ». Parmi celles-ci, on trouve la Decticelle des alpages, autrefois présente dans le bois de Notre-Dame, située à cheval sur le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Il s’agit d’une petite sauterelle qui vit surtout dans les massifs montagneux, comme les Alpes, les Pyrénées, le Jura et les Vosges. Elle a déserté la forêt de Notre-Dame à cause « de l’embroussaillement des prairies, de leur assèchement et du réchauffement climatique », explique à 20 Minutes Hemminki Johan. « Cette espèce est de plus en plus repoussée en altitude ou elle trouve encore les biotopes et les conditions climatiques favorables à son développement », ajoute le scientifique.

L?Agrion orangé - ARB

L’Agrion orangé

Sur 58 espèces de libellules observées en Île-de-France, une est considérée comme « régionalement éteinte » , l’agrion orangé. C’est une espèce qui affectionne les eaux courantes lentes et les étangs aux rives boisées. On n’avait plus de nouvelles de ce papillon en Ile-de-France depuis le début des années 1990, aux alentours du massif de Fontainebleau. « Mais en 2021 une donnée a été observée vers Etampes, ce qui montre bien que les listes rouges doivent être actualisées et qu’il y a parfois de bonnes nouvelles », explique Hemminki Johan, qui pense que « le changement climatique​ aura un effet favorable sur cette espèce et qu’il est possible qu’elle soit plus présente à l’avenir dans la région ».

Selon l’ARB, en Île-de-France, la dégradation des espaces naturels est l’une des premières raisons du déclin des populations d’insectes, et la pollution leur cause aussi de sérieux dégâts.