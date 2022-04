De mystérieux hommes verts ont débarqué depuis le 5 avril dans les jardins du Palais-Royal. Les férus d’art contemporain auront facilement reconnu l’Homme de Bessines. C’est d’ailleurs pour les 30 ans de ce dernier que cette installation a été mise en place à Paris. A l’origine de l’Homme de Bessines, se trouve « une commande publique initiée en 1991 à Bessines près de Niort en Deux-Sèvres » et à laquelle a répondu l’artiste Fabrice Hyber, indique le communiqué​ du centre des monuments nationaux (CMN).

Or Fabrice Hyber a, depuis cette date, reproduit plusieurs Hommes de Bessines, un peu partout dans le monde. « La sculpture, pensée dès l’origine pour être diffusée de manière illimitée, a été déployée à plusieurs centaines d’exemplaires, de tailles et d’apparences variables, sur l’ensemble de la planète (en Chine, au Portugal ou encore à Shanghaï) », précise le communiqué de presse. Et donc pour son trentième anniversaire, l’Homme de Bessines a débarqué dans les fontaines du Palais-Royal. Il s’installera également à Lille en mai 2022, dans le cadre de la 6e édition de Lille 3000.

Au-delà de l’aspect esthétique ou provocateur, la sculpture a également une signification forte, selon son créateur. « L’Hommes de Bessines signale l’engagement écologique, la fluidité, le partage et la responsabilité de chacun comme autant de façons de vivre demain », détaille le texte du CMN. A vous aussi de vous faire votre propre idée – c’est aussi ça le principe de l’art – en observant ces petits hommes verts, au Palais-Royal jusqu’au 31 mai 2022.