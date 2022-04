C’est une des conséquences de la loi Blanquer : les jardins d’enfants parisiens, qui accueillent plus de 800 bambins de plus de deux ans et demi, doivent fermer d’ici 2024, ou changer de forme. Une décision qui irrite de nombreux parents et personnels de ces structures à la pédagogie alternative, qui se sont rassemblés mardi matin devant la mairie du 12e arrondissement.

Environ 200 personnes étaient présentes, selon le collectif DECOLLAJE (DEfense COLLective des Amis des Jardins d’Enfants), pour exprimer leur soutien aux jardins d’enfants, à l’appel de trois syndicats (FO, UCP – SUPAP/FSU). Les petites et petits présents ont notamment confectionné des courriers à remettre à Patrick Bloche, l’adjoint à la petite enfance, et décoré un gâteau d’anniversaire pour fêter les 100 ans des jardins d’enfants.

Pétition

Ces structures fonctionnent avec des éducateurs et éducatrices. A Paris, 19 établissements accueillent des enfants souvent porteurs de handicap (un sur huit, selon le collectif DECOLLAJE) et issus de familles aux revenus très modestes.

Une pétition sur change.org du collectif DECOLLAJE rassemble près de 17.000 signataires.