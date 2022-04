La série documentaire sportive est à la mode. Après Sunderland 'til I die sur le club de foot anglais ou encore Drive to survive sur le championnat de Formule 1, la mairie de Paris s'est également lancé sur le créneau en proposant à partir de ce mercredi une Websérie suivant la préparation d'athlètes en vue des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024. La municipalité accompagne financièrement ou logistiquement 54 athlètes en vue de cette échéance capitale et entend donc le faire savoir, avec également une grande campagne d'affiches dans la ville. Pour l'instant, deux saisons de trois épisodes sont prévues, avec la possibilité que la série se poursuive.

Dans le premier épisode, on suit le judoka Benjamin Axus, la badiste Anne Tran, le cycliste Riadh Tarsim, la grimpeuse Solenne Piret et le cavalier José Letartre. Le principal intérêt du docu est de nous dévoiler les dessous de disciplines pas forcément médiatisées, comme l'escalade ou le badminton. Des personnalités moins exposées médiatiquement et donc plus authentiques avec des parcours de vie et des caractères assez incroyables. Notamment parce que trois des cinq athlètes sont handicapés.

Un enfant des bidonvilles

Le parcours le plus chargé en émotions est sans conteste celui de José Letartre. Né sans jambes dans un bidonville de Caracas au Venezuela, il est abandonné par sa mère à l'âge de deux ans sur les conseils de religieuses qui l'expédient ensuite en France. Il débarque alors dans le Lot, à l'âge de 4 ans, dans une famille d'accueil, les Letartre, qui l'initieront à l'équitation. Mais il y aussi Riadh Tarsim, patron en fauteuil roulant d'une grosse PME de transports et de levage. Issu des quartiers de Valenton, il mène sa vie à 100 à l'heure et ne participe que pour gagner, que ce soit dans son boulot ou sur la piste. Enfin Solenne Piret, née sans avant-bras droit, qui a appris grâce à l'escalade a aimé son corps qu'elle cachait tant, étant petite. On s'attache vite à ces cinq athlètes et à leurs fortes personnalités et on se prend à rêver avec eux de l'or olympique.