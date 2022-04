Paris accélère sur les recharges de voiture électrique

Le plus grand parking pour voitures électriques de France est désormais opérationnel au cœur de Paris. Sous l’église de La Madeleine (8e arrondissement), le parking géré par la Saemes, société contrôlée par la Ville de Paris, propose depuis début avril 505 bornes de recharge électrique, compatibles avec toutes les voitures, et 30 bornes pour les deux-roues. D’une puissance de 7 à 22 kilowatts (kW), les bornes permettent de recharger les batteries en 5-6 heures. Plus de 350 bornes sont prévues au printemps dans un autre parking du quartier, et 240 sont déjà disponibles porte d’Auteuil. La Saemes, deuxième gestionnaire de parkings de la capitale, veut ainsi équiper la moitié de son parc en bornes de recharge électrique. TotalEnergies, chargé avec l’entreprise de télécoms Sogetrel de l’équipement de ces parkings Saemes, convertit aussi en stations de recharge les quelque 200 anciennes stations de voiture en libre-service Autolib' du groupe Bolloré, dont le service s’est brutalement arrêté en 2018 sur un échec financier. Le contrat, qui court sur 10 ans, représente environ 15 millions d’euros.

Accélérer la transition et développer les infrastructures

« Un peu plus de 2.200 bornes sont opérationnelles en voirie », soit la moitié du réseau de la capitale, et 10 parkings souterrains vont devenir des centres de recharge rapide, avec une puissance de 50 kW pour une recharge complète en une heure, a expliqué à l’AFP Philippe Callejon, directeur mobilités et nouvelles énergies France de TotalEnergies. Le premier de ces « hubs » va être mis en service en avril dans le parking situé sous l’Hôtel de Ville. Les autres seront mis en service d’ici 2025. « On voit que chaque mois, le nombre d’abonnés et d’utilisateurs augmente », souligne Philippe Callejon, qui compte près de 25.000 utilisateurs depuis le lancement du service début 2021 et plus de 70.000 recharges sur le mois de mars. Pour atteindre l’objectif de la maire PS Anne Hidalgo de débarrasser la capitale du diesel d’ici 2024 et des véhicules thermiques d’ici 2030, « il faut accélérer la transition du parc automobile et pour ça développer les infrastructures », résume l’adjoint EELV aux mobilités David Belliard, qui veut atteindre 8.400 bornes d’ici 2024. En parallèle, TotalEnergies transforme certaines de ses stations essence, comme à La Défense, en centres de recharge électrique « ultrarapides », avec une puissance de 175 kW afin d’obtenir « 100 km d’autonomie en 6 minutes », selon Philippe Callejon. Une soixantaine sont à l’étude sur la France entière, dont trois à Paris.