La maternité des Lilas, établissement notoirement connu pour son engagement auprès des femmes, est à nouveau menacée. Le groupe Almaviva Santé était intéressé par une reprise, mais va-t-il lui permettre de continuer sa mission auprès des femmes ? Que va devenir la maternité, si elle tombe dans les mains du privé ? C’est ce dont s’inquiète une pétition d’usagers et d’usagères, qui a déjà réuni plus de 4.000 signatures.

« Alors que les propriétaires des murs changent, les objectifs et engagements des repreneurs potentiels ne sont pas clairs quant au maintien de l’activité de maternité et son statut associatif à but non lucratif, soutenu par le secteur public », écrit cette pétition.

120 emplois menacés

« L’idée de la pétition, c’est d’apporter le soutien des usagers. C’est un enjeu de santé publique, de féminisme et d’emploi local car 120 emplois sont en jeu », explique à 20 Minutes Jeanne Barral, conservatrice de 33 ans et adhérente de l’association de la maternité des Lilas, qui a lancé cette pétition.

Ce n’est pas la première fois que la maternité est menacée. En 2013, elle devait aller dans une aile à rénover de l’hôpital intercommunal André-Grégoire de Montreuil, mais le personnel s’y était opposé, se mobilisant à travers des manifestations et imaginant même un calendrier dénudé. Plus de 130 élus de gauche et écologistes avaient lancé un appel à François Hollande pour la sauvegarde de la maternité. En 2015, des défenseurs de la maternité des Lilas s’étaient enchaînés devant le ministère de la Santé à Paris.

La maternité va-t-elle échapper encore une fois au pire ? « Pour pouvoir continuer d’accoucher librement, d’être accompagné.es dans une philosophie de bienveillance et de confiance, permettons à cet établissement unique de se renouveler dans un nouveau lieu adapté, avec un budget suffisant, affirmons la confiance et le soutien politique à ce projet », est-il écrit dans la pétition, qui exhorte l’ARS et le ministère de la Santé « à se saisir du dossier ».