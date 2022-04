C’est une marche qui se veut porteuse d’espoir, et qui réunit plus de 300 organisations, parmi lesquelles Emmaüs France, Greenpeace, Les Amis de la Terre, #NousToutes ou encore Attac. Samedi 9 avril, tout ce beau monde se réunira à Paris, « pour faire des cinq prochaines années celles de la justice, du climat, de l’égalité et de la paix ». A la veille de l’élection présidentielle, l’idée est d’inciter à voter pour un candidat ou une candidate qui prenne en compte ces questions.

« À la veille du 1er tour, les organisateur·trice·s de ces marches veulent rappeler à l’électorat que ces sujets concernent toute la société et aux candidat·es qu’il·elle·s seront présent·e·s pour les cinq prochaines années. », écrivent ces organisations dans un communiqué de presse. « Il n’est pas possible d’attendre cinq ans de plus pour bâtir notre futur », ajoutent-elles.